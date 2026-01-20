¿Qué significan las cruces pintadas en los vagones siniestrados en el choque de trenes de Adamuz?

Los agentes de la UME siguen trabajando a destajo en la zona donde se produjo este domingo el trágico choque de dos trenes que hasta ahora ha terminado con la vida de 41 personas en Adamuz, Córdoba.

Tras toda una noche de trabajo y el hallazgo de un nuevo cadáver bajo un vagón del Iryo, los agentes especializados se disponen a acceder a los vagones del Alvia que cayeron por un terraplén de cuatro metros tras el accidente.

Para ello, primero hay que moverlo con maquinaria pesada. Las grúas tratan de elevar estos convoyes con el objetivo de comprobar si existen más víctimas en su interior o debajo de ellos.

¿Qué significan las cruces en los vagones?

Para no duplicar trabajo y agilizar las labores de búsqueda de víctimas, los agentes pintan una cruz en aquellos vagones que ya han sido examinados, sacando a personas heridas o fallecidas, si las hubiera, antes de seguir buscando personas en los siguientes convoyes.

Una vez que se examinen los vagones pendientes del tren Alvia que chocó contra los convoyes del Iryo, y se determine con exactitud el número de víctimas mortales y heridos, el foco estará en las causas del fatal accidente.

La rotura de la vía, clave en la investigación

Los agentes de criminalística de la Guardia Civil detectaron una rotura de unos 30 centímetros en el raíl de una vía. Ahora, los investigadores trabajan en determinar si esta rotura fue la causa del accidente o una consecuencia provocada por el mismo.

Aún es pronto para confirmar la causa de un accidente de tal envergadura, el mayor de un tren de alta velocidad en la historia de nuestro país.

Mientras tanto, los reyes Felipe VI y Letizia han acudido a Córdoba para reunirse con las familias afectadas y brindarles su apoyo en unos momentos especialmente duros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.