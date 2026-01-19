Juanma Moreno, tras el choque de dos trenes en Adamuz: "La coordinación entre las instituciones ha sido positiva"

Se viven horas horas trágicas en Adamuz. Familiares que siguen buscando a sus allegados, mientras otros reciben la triste confirmación de la pérdida de algún ser querido. Los servicios de rescate siguen trabajando en la zona cero del accidente de Adamuz tratando de excarcelar a los pasajeros del Alvia cuyos vagones volcaron. En el especial informativo de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés ha podido hablar en directo con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha querido resaltar "la buena coordinación entre las instituciones", algo que señala como "un buen ejemplo para futuras catástrofes".

Este domingo, la tragedia golpeó Adamuz. Al menos 40 personas han muerto en el accidente de dos trenes registrado sobre las 19:45 horas. Un tren Iryo 6189 que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz, lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua por la que circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente.

El presidente de la Junta de Andalucía ha confirmado que se han identificado "40 cuerpos de personas fallecidas". En cuanto a los desaparecidos, Moreno ha señalado que es una cuestión algo comprometida en este tipo de catástrofes, pues "a veces hay denuncias que son varias sobre la misma persona". Aún así, señala que "el dato de Guardia Civil ahora mismo es el de 40 denuncias de personas desaparecidas y 40 cuerpos identificados".

"Un nivel de coordinación muy positivo"

En cuanto a la respuesta ante lo ocurrido por parte de las instituciones, el presidente andaluz ha precisado que "en una catástrofe tan dura la respuesta tiene que ser unánime", ante lo que considera que "ha habido un nivel de coordinación muy positivo". "Tenemos que empujar todos en la misma dirección y ha sucedido".

"Coordinamos servicio de emergencias, Protección Civil... y por supuesto Sanidad. Los profesionales sanitarios se volcaron en el día de ayer. Llamaban la atención las columnas de ambulancias. Muchos médicos, enfermeras, hicieron esfuerzo por estar allí. Los accidentados fueron recibidos, estabilizados y llevados a los centros hospitalarios", ha explicado en cuanto a la gestión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.