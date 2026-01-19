Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Accidente ferroviario

Juanma Moreno, tras el choque de dos trenes en Adamuz: "La coordinación entre las instituciones ha sido positiva"

Los últimos balances tras el choque entre dos trenes en Adamuz desprenden al menos 40 muertos. Las labores de rescate en la zona continúan.

Juanma Moreno

"La coordinación entre las instituciones ha sido positiva" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

Se viven horas horas trágicas en Adamuz. Familiares que siguen buscando a sus allegados, mientras otros reciben la triste confirmación de la pérdida de algún ser querido. Los servicios de rescate siguen trabajando en la zona cero del accidente de Adamuz tratando de excarcelar a los pasajeros del Alvia cuyos vagones volcaron. En el especial informativo de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés ha podido hablar en directo con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha querido resaltar "la buena coordinación entre las instituciones", algo que señala como "un buen ejemplo para futuras catástrofes".

Este domingo, la tragedia golpeó Adamuz. Al menos 40 personas han muerto en el accidente de dos trenes registrado sobre las 19:45 horas. Un tren Iryo 6189 que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz, lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua por la que circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente.

El presidente de la Junta de Andalucía ha confirmado que se han identificado "40 cuerpos de personas fallecidas". En cuanto a los desaparecidos, Moreno ha señalado que es una cuestión algo comprometida en este tipo de catástrofes, pues "a veces hay denuncias que son varias sobre la misma persona". Aún así, señala que "el dato de Guardia Civil ahora mismo es el de 40 denuncias de personas desaparecidas y 40 cuerpos identificados".

"Un nivel de coordinación muy positivo"

En cuanto a la respuesta ante lo ocurrido por parte de las instituciones, el presidente andaluz ha precisado que "en una catástrofe tan dura la respuesta tiene que ser unánime", ante lo que considera que "ha habido un nivel de coordinación muy positivo". "Tenemos que empujar todos en la misma dirección y ha sucedido".

"Coordinamos servicio de emergencias, Protección Civil... y por supuesto Sanidad. Los profesionales sanitarios se volcaron en el día de ayer. Llamaban la atención las columnas de ambulancias. Muchos médicos, enfermeras, hicieron esfuerzo por estar allí. Los accidentados fueron recibidos, estabilizados y llevados a los centros hospitalarios", ha explicado en cuanto a la gestión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Pedro Sánchez decreta tres días de luto oficial y promete "dar con la verdad" de la causa del accidente de tren de Adamuz

Comparecencia de Pedro Sánchez tras el accidente mortal de trenes en Adamuz, Córdoba, streaming en directo

Publicidad

España

El ministro de Transportes Óscar Puente

Óscar Puente: "Hay un hilo de esperanza de que la cifra de fallecidos no crezca mucho"

Juanma Moreno

Juanma Moreno, tras el choque de dos trenes en Adamuz: "La coordinación entre las instituciones ha sido positiva"

Salvador Illa

Salvador Illa sufre una osteomielitis púbica provocada por un microbio

Feijóo
Adamuz

Feijóo sostiene que el accidente entre dos trenes en Adamuz se está gestionando "con profesionalidad, rigor y responsabilidad"

Los reyes, sobre el accidente de tren
Accidente de tren

Los reyes se muestran "realmente preocupados" tras el accidente de tren en Adamuz y aseguran que visitarán la zona

Juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz
Tribunales

El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pide la nulidad de su sentencia

La Abogacía del Estado presenta ante el Supremo el incidente de nulidad de la condena del exfiscal general del Estado, paso previo a recurrir al Constitucional.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco
ELECCIONES

Castilla y León disuelve las Cortes y convoca elecciones para el 15 de marzo

Alberto Fernández Mañueco ha hecho pública esta noticia a través de un comunicado, ya que tenía previsto comparecer en una rueda de prensa, pero ha tenido que cancelarla por el luto oficial declarado en todo el país tras la tragedia de Adamuz.

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo

El Tribunal Supremo mantiene a Ábalos y Koldo en prisión sin fianza por alto riesgo de fuga

Comparecencia de Pedro Sánchez tras el accidente mortal de trenes en Adamuz, Córdoba, streaming en directo

Pedro Sánchez decreta tres días de luto oficial y promete "dar con la verdad" de la causa del accidente de tren de Adamuz

El presidente de VOX, Santiago Abascal y el candidato a la Presidencia de Extremadura, Óscar Fernández Calle

Vox reitera las "exigencias extraordinariamente razonables" para llegar a un acuerdo de Gobierno con el PP en Extremadura

Publicidad