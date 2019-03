La esposa de Del Valle: "Si condenan a mi marido no voy a tener piedad con nadie"

La esposa de Santiago del Valle, Isabel García, ha asegurado en Antena 3, que si su marido es declarado culpable "no va a tener piedad con nadie". En una conversación telefónica con la periodista de Antena 3, Ainhoa Lujambio, Isabel García le ha contado que el jueves y el viernes quiere estar en el juicio.

"No me importa que esté la familia Cortés, me da exactamente igual, yo voy a estar apoyando a mi marido. No quiero que un inocente cargue con una culpa siendo la asesina mi cuñada que me lo confesó en su día", ha dicho. Pese a conocer que su presencia en el juicio por el 'caso Mari Luz' es muy arriesgada, a Isabel García parece no importale ya que, según dice, "por estar con su marido le da exactamente igual". "Si tengo que cruzarme con la familia Cortés no me importa".

Sobre la declaración de los agentes en la que aseguraban que la mujer de Del Valle había inculpado a su marido del crimen de Mari Luz Cortés, ella dice que su cuñada le confesó el crimen el día que subieron a Pajaroncillo. "Con los mismo nervios de mirarle a la cara, hubo una contradicción, pero luego ya rectifiqué", justifica.

Isabel García, sigue defendiendo, a lo largo de la entrevista con Antena 3, la versión de que su marido estuvo con ella la tarde en la que ocurrieron los hechos, "la que no estaba era ella".

En referencia al testimonio del taxista que aseguró en el juicio que la mujer de Del Valle permanecía asomada a la ventana mientras su marido y su cuñada metían un objeto en el maletero y que les decía que se dieran prisa, Isabel García lo ha negado rotundamente. "Ese taxista está mintiendo. Mi marido y yo estábamos acostados. Yo nunca he visto a ese taxista", añade.

En cuanto a sus planes de futuro, Isabel García diece que ella quiere estar con su marido. "Quiero apoyarlo y que salga libre del caso. No quiero que me lo condenen porque si me lo condenan no voy a tener piedad con la familia Cortés, ni con nadie. Aunque me cueste mi vida, voy a arremeter contra todos", ha amenazado.