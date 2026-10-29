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Accidente ferroviario

España acumula el 72% de todas las víctimas mortales en líneas de alta velocidad del todo el mundo

El accidente ferroviario en que chocaron un AVE y un Iryo deja al menos 69 muertos.

Accidente Toledo

España acumula el 72% de todas las víctimas mortales en líneas de alta velocidad | EFE

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Con el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, por el que han muerto al menos 69 personas, comienzan a conocerse nuevos detalles alrededor de sistema de alta velocidad.

Con el accidente de Toledo, España acumula el 72% de todas las víctimas mortales en líneas de alta velocidad del todo el mundo. China e Italia han tenido también accidentes mortales en este tipo de trenes. Mientras que en países con redes de alta velocidad comparables a la española, como Japón, Francia o Alemania, no se ha registrado nunca ninguna colisión con muertos.

Accidente en Urda

Por el momento, la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) ha abierto ya un expediente para investigar el accidente ferroviario de Urda. La descripción del caso se limita a decir que "a las 08.53 horas, el tren 2080 de Renfe Viajeros AV colisiona por alcance con tren 6076 Iryo en el punto kilométrico 118 entre Mora y Urda".

Emiliano García-Page ha señalado que los trabajos de este jueves se centran en movimientos de grúa "sobre todo en el vagón que queda volcado", añadiendo que no se piensa "que pudiera haber más fallecidos debajo" de ese vagón. No obstante, ha pedido tomar esta afirmación "con prudencia".

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá el próximo martes 3 de noviembre a las 17:00 horas a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso con la finalidad de facilitar información sobre el accidente ferroviario. Fuentes del Congreso han avanzado la fecha de la comparecencia del ministro, aunque también han solicitado que acuda a la Cámara Sumar, ERC y Podemos.

Fuentes del Ejecutivo han confirmado que el ministro solicitó comparecer en la Diputación Permanente del Congreso para explicar y rendir cuentas ante el resto de formaciones políticas. Se trata de una decisión llega después de que este jueves Sumar registrase una solicitud en este órgano de la Cámara Baja para forzar la comparecencia de Puente.

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