Detenido un menor como creador de los canales de Blocus para organizar disturbios y saqueos en Lleida

Un menor de edad ha sido detenido por crear un canal de Blocus para organizar disturbios en Lleida el próximo sábado. Los Los Mossos d'Esquadra consideran que sería el creador y administrador de los canales de comunicación en los que se ofrecían indicaciones para llevar a cabo los actos vandálicos.

El joven, de 16 años, ha sido detenido este jueves en Bellmunt d'Urgell, Lleida, como presunto autor de los delitos de conspiración para la comisión de desórdenes públicos e incitación a cometer daños y saqueos.

Los agentes han logrado localizar al menor después de investigar en las redes sociales, así como en las aplicaciones de mensajería instantánea, los canales llamados Blocus Lleida a principios de esta semana.

En dichos canales se instigaba a cometer saqueos, actos vandálicos y ataques a las fuerzas de orden público mediante indicaciones sobre qué tiendas atacar, qué ropa vestir o qué artefactos utilizar.

La investigación continúa abierta y los agentes no descartan nuevas detenciones en los próximos días.