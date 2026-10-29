La angustiosa búsqueda de los desaparecidos en Urda entre los que se encuentra David Martínez, José Ángel San Emeterio o Carlos Ortiz

Las horas pasan, pero la incertidumbre continúa para decenas de familias tras el accidente ferroviario de Urda, en Toledo. Muchos todavía no saben dónde están sus seres queridos y, aunque temen lo peor, siguen esperando una confirmación oficial.

La Guardia Civil ha recibido 64 denuncias relacionadas con personas que viajaban en los trenes accidentados y que todavía no han sido localizadas. Mientras tanto, la cifra de fallecidos asciende a 69.

Alrededor de un centenar de familiares ha pasado la noche en la Casa Diocesana de la localidad, pendiente de cualquier información que pueda poner fin a la angustiosa espera.

Un maquinista al que sus allegados recuerdan como un "héroe"

Entre las víctimas mortales se encuentra Antonio Acedo Meneses, de 36 años, el maquinista del AVE. Según han relatado sus allegados en redes sociales, consiguió activar el freno de emergencia antes de la colisión, una actuación con la que consideran que evitó consecuencias todavía mayores. Acedo procedía de una familia vinculada al ferrocarril y había advertido públicamente del deterioro de las infraestructuras ferroviarias.

Familiares que siguen buscando respuestas

Entre las personas cuyo paradero se desconoce figura Carlos Ortiz Sanchidrián, director del colegio CEU Sanchinarro de Madrid, que viajaba en el primer vagón del Iryo. Otra de las personas buscadas es Carmen Chicharro, directora de Innovación y Marketing de Metrovacesa. Su compañera Silvia Díaz Juberias ha sido localizada con vida, aunque presenta fracturas.

También se encuentra David Martínez, de 25 años, que viajaba a Sevilla por motivos laborales. Sus amigos y familiares llevan horas recorriendo centros sanitarios y difundiendo su fotografía en redes sociales. Y José Ángel San Emeterio, que viajaba acompañado de su perro. Su mascota ha aparecido con vida, pero su hermana Ana sigue sin tener noticias de él.

Otra familia vive momentos de angustia. Ana Avilés busca a su madre, que viajaba para asistir a su boda, una celebración que ha tenido que suspender. En la lista de desaparecidos también figuran Adriana Marroquín y varios guardias civiles.

Mientras tanto, en el Instituto de Medicina Legal de Toledo continúan las autopsias y se han instalado carpas para ampliar su capacidad.

La incertidumbre afecta también a familias extranjeras. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado de 51 ciudadanos de 23 nacionalidades afectados, entre ellos 23 cuya situación todavía se desconoce.

Entre los desaparecidos figuran el mexicano Fernando de Jesús Calvillo Silva y el argentino Agustín Randazzo. También se busca a Raúl Triguero, reportero del programa ¡De viernes!, y a la compositora María Luisa Manchado Torres.

Las familias no pierden la esperanza, aunque observan con temor cómo la cifra oficial de fallecidos asciende ya a 69.