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ACCIDENTE FERROVIARIO

Las autoridades recuperan las cajas negras de los trenes del accidente mortal de Toledo

El informe de la AITAT recoge que la colisión se habría producido a una velocidad entre 160 y 200 km/h.

Urda

Las autoridades recuperan las cajas negras de los trenes del accidente mortal de Toledo | EUROPAPRESS

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Luis Alcantud
Luis Alcantud
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Este jueves la cifra de fallecidos en el accidente ferroviario en Urda ha ascendido a 69. Durante la tarde la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT) ha señalado que ha participado este jueves, junto con la policía judicial y las empresas ferroviarias, en la retirada de los registros embarcados de los trenes -las cajas negras-, que han quedado bajo custodia de la Guardia Civil.

Una velocidad de entre 160 y 200 km/h

El informe de la AITAT recoge que la colisión, que estima que se produjo a una velocidad entre 160 y 200 km/h, provocó que el coche de cabeza del Ave quedase empotrado en el coche de cola del Iryo, acabando ambos volcados y girados al pie del terraplén de la vía.

El resto del Ave quedó completamente descarrilado, quedando sobre la plataforma los seis últimos coches (según el sentido de la marcha, 1 a 6 según la numeración del tren) y cayendo el coche 7 por el terraplén de la vía. El coche número 3 quedó además atravesado por un fragmento de carril de vía deformado a consecuencia del choque, explica la Autoridad Independiente.

Desde la AITAT han recopilado información sobre la situación degradada producida a partir de la avería del sistema LZB iniciada a las 8:31 horas, cuando los trenes pasaron a circular al amparo del Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), lo que produjo que para gestionar situación el Centro de Regulación y Control (CRC) de Adif y los maquinistas tuvieran que intercambiar información. Este informe establece la cadena de averías, instrucciones y acciones eventualmente habrían conducido a la colisión, sin que hubiesen actuado las barreras mitigadoras necesarias.

La AITAT asegura que está en fase de recogida de información y recopilación de documentación y datos de los distintos registros y que en las siguientes fases de la investigación se realizarán otras actuaciones, como pueden ser entrevistas, inspecciones sobre otras instalaciones o material rodante o revisión del mantenimiento de las instalaciones.

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