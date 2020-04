Nerea trabaja como enfermera en el Hospital Universitario de Bellvitge (HUB) de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y durante estos días están luchando sin descanso contra el coronavirus.

La sanitaria ha ofrecido una entrevista para el medio alemán Deutsche Welle (DW). En ella explica cómo llevan a cabo el traje a las personas que acuden al hospital por Covid-19.

"Se nos ha parado un señor y hemos iniciado maniobras de RCP pero no hemos conseguido reanimarlo. Tenía 77 años y requería un tubo. Un tubo significa que requería el ingreso en el UCI. Al ser mayor de 70 años ya no entraba dentro de los criterios de ingreso. Con lo cual hemos parado de hacerle RCP y simplemente hemos dejado que se fuera.Un paciente que en situación normal habríamos recuperado perfectamente, habría bajado a la UCI y habría vivido 10 años más, no hemos podido salvarlo esta noche”, explica.

El triaje de pacientes se lleva a cabo por el colapso de las camas en los hospitales catalanes. Los centros sanitarios de la autonomía han puesto límites al tratamiento de pacientes con Covid-19 basándose en la edad y el historial del paciente.