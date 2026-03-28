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Encuentran muerta a una adolescente de 15 años en la costa de Mogán, Gran Canaria

La madre había denunciado la desaparición de la menor después de que no regresara al alojamiento en el que se hospedaban.

Playa de Mog&aacute;n

Playa de MogánEuropa Press

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Paula V. Sisó
Publicado:

El cuerpo sin vida de una menor de 15 años, de nacionalidad noruega, ha sido hallado a primera hora de este sábado en la costa del municipio de Mogán, en la isla de Gran Canaria, según ha informado la Guardia Civil.

El hallazgo se produjo en el entorno de la bocana del muelle de Puerto Rico, entre Puerto Base y la playa de Balito, a escasos metros de la carretera GC-200. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias recibió el aviso en torno a las 09.00 horas, tras varias llamadas que alertaban de la presencia de un cuerpo flotando a unos 100-200 metros de la costa.

La menor, que se encontraba de turismo en la isla junto a su familia, había sido denunciada previamente como desaparecida por su madre. Según ha indicado la Guardia Civil, la mujer acudió al puesto de Puerto Rico (Mogán) para interponer la denuncia después de que su hija no regresara al alojamiento en el que se hospedaban. Posteriormente, se desplazó al lugar del hallazgo, donde confirmó que el cadáver correspondía a su hija.

Hasta la zona se trasladó un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Por el momento, no han trascendido detalles sobre las causas de la muerte.

El suceso ha generado consternación en la zona turística del sur de Gran Canaria, donde la menor pasaba unos días de vacaciones con su familia. Las autoridades mantienen abierta la investigación a la espera de los resultados de las diligencias policiales y forenses.

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