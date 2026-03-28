Muere un surfista en una playa de Pontevedra

Un surfista ha fallecido este sábado sobre las 11:30 de la mañana en la playa de Porto Senín, en Oya, Pontevedra. El hombre tiene 64 años y es de nacionalidad estadounidense, según La Voz de Galicia.

El servicio de Emergencias 112 de Galicia ha informado de los detalles del suceso en su página web, donde ha destacado que el aviso lo dio un particular tras informar de que había una persona inconsciente en el agua, junto a la playa de Porto Senín.

Fue rescatado por otros surfistas

Con esto, el CIAE 112 Galicia informó al Servicio Gallego de Urgencias Sanitarias-061, que se desplazó a la zona con el helicóptero medicalizado con base en Ourense. También se movilizaron el Grupo Acuático del GES de Guarda y la Guardia Civil. La persona fue rescatada del agua por otros surfistas y a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, no se pudo evitar su muerte.

El hito de Natxo González

Por otra parte, hace unos días Natxo González, uno de los mejores surfistas de olas gigantes de la historia, viajó a Mullaghmore (Irlanda) para buscar la frontera más allá de los límites y desafiarse a sí mismo en uno de los spots más temibles del mundo. Tras superar graves problemas neurológicos y casi dos años fuera del agua tras dos terribles caídas en Puerto Escondido y Nazaré, el surfista de Plentzia puso rumbo a Irlanda, donde protagonizó una actuación memorable.

A Natxo González, tras varias sesiones de buenas olas que reforzaron su confianza, le llegó el momento de la verdad cuando una brutal serie apareció en el horizonte. El surfista vasco ha relatado esa histórica ola, que muchos surfistas locales e internacionales consideran la ola más pesada jamás surfeada a remada en la mítica rompiente irlandesa.

"Creo que no voy a surfear más en mi vida, después de esto", bromeaba el surfista vasco nada más salir del agua. "Es la mejor ola de vida, la mejor ola de mi carrera. Creo que detrás de esta ola hay una carrera, muchos años de surf y experiencia. Y muchos años de trabajo, de pasión y de tiempo. Una vida entera", reconoce Natxo González en declaraciones a Red Bull.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.