Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Surf

Muere un surfista en una playa de Pontevedra

El hombre tuvo que ser sacado del mar por otros surfistas.

Un surfista en la playa

Un surfista en la playaIstock

Publicidad

Un surfista ha fallecido este sábado sobre las 11:30 de la mañana en la playa de Porto Senín, en Oya, Pontevedra. El hombre tiene 64 años y es de nacionalidad estadounidense, según La Voz de Galicia.

El servicio de Emergencias 112 de Galicia ha informado de los detalles del suceso en su página web, donde ha destacado que el aviso lo dio un particular tras informar de que había una persona inconsciente en el agua, junto a la playa de Porto Senín.

Fue rescatado por otros surfistas

Con esto, el CIAE 112 Galicia informó al Servicio Gallego de Urgencias Sanitarias-061, que se desplazó a la zona con el helicóptero medicalizado con base en Ourense. También se movilizaron el Grupo Acuático del GES de Guarda y la Guardia Civil. La persona fue rescatada del agua por otros surfistas y a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, no se pudo evitar su muerte.

El hito de Natxo González

Por otra parte, hace unos días Natxo González, uno de los mejores surfistas de olas gigantes de la historia, viajó a Mullaghmore (Irlanda) para buscar la frontera más allá de los límites y desafiarse a sí mismo en uno de los spots más temibles del mundo. Tras superar graves problemas neurológicos y casi dos años fuera del agua tras dos terribles caídas en Puerto Escondido y Nazaré, el surfista de Plentzia puso rumbo a Irlanda, donde protagonizó una actuación memorable.

A Natxo González, tras varias sesiones de buenas olas que reforzaron su confianza, le llegó el momento de la verdad cuando una brutal serie apareció en el horizonte. El surfista vasco ha relatado esa histórica ola, que muchos surfistas locales e internacionales consideran la ola más pesada jamás surfeada a remada en la mítica rompiente irlandesa.

"Creo que no voy a surfear más en mi vida, después de esto", bromeaba el surfista vasco nada más salir del agua. "Es la mejor ola de vida, la mejor ola de mi carrera. Creo que detrás de esta ola hay una carrera, muchos años de surf y experiencia. Y muchos años de trabajo, de pasión y de tiempo. Una vida entera", reconoce Natxo González en declaraciones a Red Bull.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Detenidas cinco mujeres por la brutal agresión grupal a Miss Trans Zamora en un pub de La Bañeza, León

Miss Trans Zamora recibe una paliza en La Bañeza, León.

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy, domingo 28 de marzo de 2026

Un surfista en la playa

Muere un surfista en una playa de Pontevedra

Tráfico en la A3

Ponle Freno impulsa la seguridad vial en un fin de semana con millones de desplazamientos

Joven mirando redes sociales
REDES SOCIALES

A la cárcel por difundir mensajes xenófobos y racistas en redes sociales: la justicia le impone 15 meses

Imagen de la Audiencia Provincial de Almería
Almería

Viola a la compañera de piso de su novia y lo condenan a cinco años de prisión en Almería

Ambulancia de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid REMITIDA / HANDOUT por EMERGENCIAS 112 DE LA COMUNIDAD DE MADRID Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 03/03/2026
Madrid

Apuñalado un joven de 19 años en el cuello y el pecho en Madrid

La víctima fue en busca de ayuda a un puesto de emergencias por sus propios medios. Se encuentra en el hospital Gregorio Marañón.

Detenidas tres personas que se hacían pasar por repartidores para asaltar viviendas
Guardia Civil

Detenidas tres personas que se hacían pasar por repartidores para asaltar viviendas

Operaban en Almería, Granada y Toledo donde se hacían pasar por repartidores de paquetería e intimidaban a las víctimas para poder asaltarlas. Se les caracterizaba por ser un grupo bastante violento.

Fidel Castro y Benedicto XVI

Efemérides de hoy 28 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 28 de marzo?

Grazalema se abre al turismo

Grazalema se abre al turismo tras los temporales y garantiza una Semana Santa segura

El arma blanca de los hechos

Apuñalamiento por encargo en Ibiza: detenido un presunto sicario y el compañero de piso de la víctima

Publicidad