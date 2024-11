Encuentran dos cuerpos sin vida en l'Albufera y otro en Pedralba, diez días después de la devastadora DANA

Han pasado ya 10 días desde que la DANA arrasó hasta 69 municipios de la Comunidad Valenciana y las labores de búsqueda y rescate continúan sin descanso. En las últimas horas se ha notificado la localización de dos cuerpos sin vida en l'Albufera y uno enPedralba. Las autoridades no han facilitado más datos sobre las identidades de las víctimas, pero varios medios señalan que la mujer encontrada en la zona de el Saler podría ser Susana Vicent, una joven de 30 años a la que se le perdió la pista en su casa de Pedralba. De ser ella habría sido encontrada a unos 44 kilómetros de distancia por lo que se cree que podría haber sido arrastrada por la fuerza del agua.

Susana fue reportada como desaparecida el pasado martes 29 de octubre junto a su padre José Javier. Su casa de campo está situada en una zona complicada. Susana Vidal, madre y esposa de los desaparecidos, pidió en diferentes medios que se siguiese buscando a la gente: "No se olviden de nosotros, por favor" y explicaba que no sabía nada de su familia desde un whatsApp recibido el martes. "Lo último que sé de mi marido es un WhatsApp que me envió a las 18:00 h de la tarde del martes diciendo que pasaba mucha agua por delante de la casa".

Según publica Europa Press ha sido una familiar de la víctima localizada en Pedralba quien se ha personado en dependencias de la Policía Local para informar del hallazgo del cuerpo. Por su parte, los equipos de búsqueda en el lago de l'Albufera de València han encontrado dos cuerpos sin vida. El servicio de Devesa-Albufera del Ayuntamiento de València ha ordenado la suspensión de toda la navegación en el lago y sus canales excepto la destinada a labores de rescate, inspección o limpieza, para facilitar las tareas de búsqueda en profundidad de víctimas, con el propósito de "mantener la seguridad". Desde hace dos días, los efectivos de emergencia tienen como prioridad la búsqueda de víctimas tanto en el río Magro como en la Rambla del Poyo, la desembocadura del Túria y l'Albufera.

A última hora de este jueves los casos activos de desapariciones por la DANA eran 78. La morgue de la Ciudad de la Justicia de Valencia ha recibido desde que se produjo la DANA, hasta última hora del jueves 207 víctimas mortales. De las que 40 están pendientes de identificación.

Desde Paiporta se confirmó también que las autoridades han localizado el cuerpo sin vida de Fidel Montero Romero, conquense que residía en la zona cero de la DANA. El Ayuntamiento se hizo eco de la búsqueda de Fidel por parte de sus familias. Este jueves se confirmó la aparición del cuerpo del teatinero.

