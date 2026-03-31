La emotiva dedicatoria del nieto de una de las víctimas del accidente de Adamuz a su abuela en Semana Santa

El Domingo de Ramos, en la ‘levantá’ al Santísimo Cristo de la Preciosa Sangrede Huelva, se ha vivido un emotivo momento cuando el hijo deFidel Sáenz, que perdió a su madre en uno de los trenes que siniestraron en el accidente de Adamuz, dedicó el simbólico gesto a su hermana, que todavía sigue recuperándose del pie y, sobre todo, a su abuela que "físicamente nos la han quitado, pero siempre estará con nosotros".

El vídeo del pequeño ha sido publicado en redes sociales por su padre acompañado de un sentimental mensaje: "La voz de mi hijo, rota pero firme, nacida desde lo más profundo, dedicando ese cielo que rozaba la trabajadera a su hermandad herida, a los que sufren, y a quien ya nos cuida desde arriba… su abuela. Porque en ese mismo dolor compartido, también se encuentra el amor más puro".

"Espiritualmente siempre va a estar con nosotros"

El hijo de Fidel y nieto de la víctima fallecida en el accidente ferroviario, enviaba un entrañable mensaje a su familia, en medio de la procesión: “Esta levantá se la vamos a dedicar a mi hermana, para que el Cristo de la Preciosa Sangre le siga dando fuerzas y se recupere de su pie, porque nos habrán podido quitar a mi abuela físicamente, pero espiritualmente siempre va a estar con nosotros”, decía el pequeño. Un mensaje que ha causado la emoción y las lágrimas de muchos de los presentes al recordar lo que pasó aquel 18 de enero en Adamuz, donde gran parte de las víctimas mortales eran vecinos de Huelva.

"Este Domingo de Ramos ha sido distinto, marcado por la ausencia que más duele, la de una madre que ya no camina a nuestro lado, pero que vive eterna en cada latido y en cada rezo", escribe Fidel Sáenz en sus redes sociales describiendo el momento y los sentimientos de la familia en aquel día, ilustrado en el vídeo compartido de su hijo.

Tres meses de Adamuz

Este 18 de abril se cumplirán tres meses desde el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, un suceso que marcó un antes y un después y que sigue muy presente en la memoria colectiva, sobre todo, en la de los familiares de las 46 personas que perdieron la vida en aquel siniestro que continúa sin respuestas claras y transparentes.

La inquietud entre familiares y afectados aumenta y reclaman mayor celeridad en las pesquisas y la depuración de responsabilidades si se confirma algún tipo de negligencia.

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