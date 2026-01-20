Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Accidente de tren

Fidel, tras perder a su madre en el accidente de tren en Adamuz: "Nos enfadamos sin necesidad con familiares y la vida en cualquier momento se va"

Fidel ha perdido a su madre en el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. En un emotivo testimonio en Espejo Público ha relatado lo ocurrido y el milagro que ha supuesto que su hermano, uno de sus sobrinos y sus dos hijos hayan sobrevivido al terrible accidente.

Fidel, uno de los afectados por el accidente de trenes en Adamuz

Entrevista a Fidel, que ha perdido a su madre en el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba | Espejo Público

Publicidad

El accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) se ha cobrado ya la vida de 41 personas y deja un saldo de 39 heridos ingresados en diferentes hospitales. Una tragedia que marcará para siempre a España y a cientos de familias que han perdido a algún familiar en el terrible accidente ocurrido el pasado domingo. Una de esas personas afectadas es Fidel, quien perdió a su madre en el accidente entre un tren Iryo y un tren Alvía en el kilómetro 318 de la línea Madrid-Andalucía. Sus dos hijos, un sobrino y su hermano iban en el primer vagón del tren y se salvaron de forma milagrosa, como ha explicado en un emotivo testimonio en Espejo Público.

"Si lo que estamos viviendo muchas familias sirve para que la sociedad y el ser humano vea que vamos erróneos y muchas veces no damos importancia a las cosas bonitas que el señor nos regala, si esto sirve para que la gente tome conciencia, encantado de estar aquí contigo. Estamos viviendo momentos bastantes complicados, se van aceptando estos terremotos que la vida te manda y te pone muchas veces en duda los cimientos de la fe. Pero es a lo que ahora nos agarramos y nos reconforta", comienza relatando Fidel.

"Paradojas de la vida, en el centro cívico estaba mi amigo Félix, que aquí en Huelva nos conocc¡emos todos al ser una ciudad y una provincia pequeña... Y lo han perdido todo, se ha salvado la pequeña que iba jugando con mis hijos en el vagón y han fallecido los padres, un hermano y un sobrino. En este caso se ha seguido el ciclo de la vida, se han quedado los chicos que tenían una vida por delante y mi madre goza de la grandeza del señor y ha considerado que ella tiene que estar ahí. En nuestro caso ha sido al contrario, gracias a Dios se ha seguido el ciclo de la vida y, aunque mi madre no se ha ido de la manera que ella se merecía, se han quedado los chicos que son los que tienen una vida por delante, y mi madre ya es la que goza de la grandeza del Señor", ha indicado Fidel en Espejo Público.

"Mi hija, sin llorar ni nada, estaría en estado de shock, me dice: 'Papá, no te preocupes que estoy bien'"

El propio Fidel ha explicado como su madre decidió llevar a sus dos hijos, a un sobrino y a su hermano a Madrid pare ver el musical del Rey de León, con la malísima suerte de verse implicados en el accidente ferroviario de Adamuz al volver de la capital de España.

"Mi madre había vendido un terrenito, un campito y este verano se llevó a todos sus nietos de crucero, al que yo también fui. Fuimos todos, pero mi hermano no pudo ir y para que su padre pueda ir os voy a regalar el ir a ver el Rey León. Fueron a Madrid a ver el Rey León, fue mi hermano para acompañar a mi madre y disfrutaron mucho. Y venían de disfrutar y ya pensaba en ir a recogerlos a Huelva y, cuando nos entramos con las noticias, pensamos 'Ostras, otra vez que el tren que viene para Huleva se avería'. Pero, cuando a los 15 o 20 minutos, me llama una policía local y me dice que no me preocupe que está en la vía del tren con mi hija, ahí me digo: 'Ostras, esto no puede estar pasando'. Y luego me dice: 'espérate, que te paso con tu hija'. Y mi hija, sin llorar ni nada, estaría en estado de shock, me dice: 'Papá, no te preocupes que estoy bien. A ver si recogemos a la abuela y nos vamos, que estoy bien'", ha recordado Fidel.

"Mi hija tiene diez años y le han operado del fémur. Le han puesto una placa y unos tornillos. También tiene magulladuras por todo el cuerpo. Mi otro hijo es Fidel, tiene 12 años, con la pierna escayolada, pero sin ninguna rotura, pero sí alguna fractura. Y mi sobrino Guillermo que tiene algunas heridas en la cabeza, que le han curado. Mi hermano está en la UCI, ha estado intubado porue tenía un traumatismo en la cabeza y todo el cuero cabelludo levantado. Pero le han hecho un TAC y unas pruebas y, afortunadamente, no tiene nada", ha contado Fidel.

"Todos iban en el vagón uno, detrás del maquinista. En ese vagón se ha salvado muy poco gente. Él (mi hermano) pensaba que se moría porque estuvo una hora y media entre los hierros. 'A mí se me iba la vida, yo me asfixiaba, con los pies tocaba cadáveres', me decía", ha relatado Fidel.

"Al final, lo que prevalece es eso, el corazón que tiene el ser humano"

Por último, Fidel ha explicado que cuenta todo porque su hermano así se lo ha pedido.

"Por eso mi hermano me dice: 'Fidel, tienes que contarlo porque muchas veces estamos muy equivocados y le damos valor a cosas banales, a cosas que no tienen sentido'. Nos enfadamos sin necesidad con los familiares y la vida en cualquier momento se va... La vida en cualquier momento te da un vuelvo, te golpea y te dice: 'pon los pies en la tierra y valora lo que tienes porque en cualquier momento lo pierdes'. Por eso quería contar este testimonio, no soy protagonista de nada, me están llamando de todos los lados, simplemente habla el corazón, habla la pena, habla la tristeza, habla el agradecimiento a mi ciudad a la corporación municipal, a la alcaldesa, a Andalucía, a Córdoba, a España entera. Porque al final esto es España, esto es la solidaridad y el corazón que tienen los españoles aunque muchas veces batallemos en urnas y los partidos políticos nos confundan. Al final, lo que prevalece es eso, el corazón que tenemos el ser humano y que en la vida tenemos que valorar cosas más importantes que otras que a veces nos hacen daño y hace que la importancia no sea la correcta", ha asegurado Fidel en un emocionante y emotivo relato.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un descarrilamiento, una brecha en la vía y un choque a 200km/h: los fatídicos 20 segundos en los que ocurrió todo

Distintas imágenes del fatal accidente de Adamuz

Publicidad

Sociedad

Imagen de la zona del accidente ferroviario en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Recuperan dos de los tres cuerpos atrapados en uno de los vagones del Alvia

El vagón 6 del accidente de Adamuz

La Guardia Civil inmoviliza el vagón 6 que fue el primero descarriló del tren Iryo en Adamuz

Fidel, uno de los afectados por el accidente de trenes en Adamuz

Fidel, tras perder a su madre en el accidente de tren en Adamuz: "Nos enfadamos sin necesidad con familiares y la vida en cualquier momento se va"

Este es el motivo por el que los trenes no llevan cinturón de seguridad, según los expertos
Seguridad ferroviaria

Este es el motivo por el que los trenes no llevan cinturones de seguridad, según los expertos

Cruces pintadas en los vagones del Iryo accidentado en Adamuz, Córdoba
Accidente Adamuz

¿Qué significan las cruces pintadas en los vagones siniestrados en el choque de trenes de Adamuz?

Boro, el perro desaparecido
Accidente tren Adamuz

Pacma pide permiso para acceder a la zona del accidente de tren en Adamuz e intentar rescatar a Boro, el perro de una pasajera del Iryo

Pacma pide permiso para poder activar un equipo especializado para localizar e intentar capturar de forma segura Boro, el perro de Ana.

Tiburón Duende en Canarias
Tiburón

El aterrador tiburón duende aparece por primera vez vivo en aguas de Canarias

Desde que se descubriera apenas se han registrado unas 250 capturas en todo el mundo del denominado Tiburón Duende.

Cabecera del tren Iryio siniestrado en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba)

Qué es la CIAF, la comisión que investiga el accidente en Adamuz y cómo funciona

Familia Huelva

Las víctimas del accidente de tren en Adamuz: cuatro miembros de una familia, un matrimonio de periodistas,...

Imagen de archivo de una aula de un colegio

Cinco alumnos heridos al derrumbarse parte del techo de un aula en Sevilla

Publicidad