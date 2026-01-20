Fidel, tras perder a su madre en el accidente de tren en Adamuz: "Nos enfadamos sin necesidad con familiares y la vida en cualquier momento se va"

El accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) se ha cobrado ya la vida de 41 personas y deja un saldo de 39 heridos ingresados en diferentes hospitales. Una tragedia que marcará para siempre a España y a cientos de familias que han perdido a algún familiar en el terrible accidente ocurrido el pasado domingo. Una de esas personas afectadas es Fidel, quien perdió a su madre en el accidente entre un tren Iryo y un tren Alvía en el kilómetro 318 de la línea Madrid-Andalucía. Sus dos hijos, un sobrino y su hermano iban en el primer vagón del tren y se salvaron de forma milagrosa, como ha explicado en un emotivo testimonio en Espejo Público.

"Si lo que estamos viviendo muchas familias sirve para que la sociedad y el ser humano vea que vamos erróneos y muchas veces no damos importancia a las cosas bonitas que el señor nos regala, si esto sirve para que la gente tome conciencia, encantado de estar aquí contigo. Estamos viviendo momentos bastantes complicados, se van aceptando estos terremotos que la vida te manda y te pone muchas veces en duda los cimientos de la fe. Pero es a lo que ahora nos agarramos y nos reconforta", comienza relatando Fidel.

"Paradojas de la vida, en el centro cívico estaba mi amigo Félix, que aquí en Huelva nos conocc¡emos todos al ser una ciudad y una provincia pequeña... Y lo han perdido todo, se ha salvado la pequeña que iba jugando con mis hijos en el vagón y han fallecido los padres, un hermano y un sobrino. En este caso se ha seguido el ciclo de la vida, se han quedado los chicos que tenían una vida por delante y mi madre goza de la grandeza del señor y ha considerado que ella tiene que estar ahí. En nuestro caso ha sido al contrario, gracias a Dios se ha seguido el ciclo de la vida y, aunque mi madre no se ha ido de la manera que ella se merecía, se han quedado los chicos que son los que tienen una vida por delante, y mi madre ya es la que goza de la grandeza del Señor", ha indicado Fidel en Espejo Público.

"Mi hija, sin llorar ni nada, estaría en estado de shock, me dice: 'Papá, no te preocupes que estoy bien'"

El propio Fidel ha explicado como su madre decidió llevar a sus dos hijos, a un sobrino y a su hermano a Madrid pare ver el musical del Rey de León, con la malísima suerte de verse implicados en el accidente ferroviario de Adamuz al volver de la capital de España.

"Mi madre había vendido un terrenito, un campito y este verano se llevó a todos sus nietos de crucero, al que yo también fui. Fuimos todos, pero mi hermano no pudo ir y para que su padre pueda ir os voy a regalar el ir a ver el Rey León. Fueron a Madrid a ver el Rey León, fue mi hermano para acompañar a mi madre y disfrutaron mucho. Y venían de disfrutar y ya pensaba en ir a recogerlos a Huelva y, cuando nos entramos con las noticias, pensamos 'Ostras, otra vez que el tren que viene para Huleva se avería'. Pero, cuando a los 15 o 20 minutos, me llama una policía local y me dice que no me preocupe que está en la vía del tren con mi hija, ahí me digo: 'Ostras, esto no puede estar pasando'. Y luego me dice: 'espérate, que te paso con tu hija'. Y mi hija, sin llorar ni nada, estaría en estado de shock, me dice: 'Papá, no te preocupes que estoy bien. A ver si recogemos a la abuela y nos vamos, que estoy bien'", ha recordado Fidel.

"Mi hija tiene diez años y le han operado del fémur. Le han puesto una placa y unos tornillos. También tiene magulladuras por todo el cuerpo. Mi otro hijo es Fidel, tiene 12 años, con la pierna escayolada, pero sin ninguna rotura, pero sí alguna fractura. Y mi sobrino Guillermo que tiene algunas heridas en la cabeza, que le han curado. Mi hermano está en la UCI, ha estado intubado porue tenía un traumatismo en la cabeza y todo el cuero cabelludo levantado. Pero le han hecho un TAC y unas pruebas y, afortunadamente, no tiene nada", ha contado Fidel.

"Todos iban en el vagón uno, detrás del maquinista. En ese vagón se ha salvado muy poco gente. Él (mi hermano) pensaba que se moría porque estuvo una hora y media entre los hierros. 'A mí se me iba la vida, yo me asfixiaba, con los pies tocaba cadáveres', me decía", ha relatado Fidel.

"Al final, lo que prevalece es eso, el corazón que tiene el ser humano"

Por último, Fidel ha explicado que cuenta todo porque su hermano así se lo ha pedido.

"Por eso mi hermano me dice: 'Fidel, tienes que contarlo porque muchas veces estamos muy equivocados y le damos valor a cosas banales, a cosas que no tienen sentido'. Nos enfadamos sin necesidad con los familiares y la vida en cualquier momento se va... La vida en cualquier momento te da un vuelvo, te golpea y te dice: 'pon los pies en la tierra y valora lo que tienes porque en cualquier momento lo pierdes'. Por eso quería contar este testimonio, no soy protagonista de nada, me están llamando de todos los lados, simplemente habla el corazón, habla la pena, habla la tristeza, habla el agradecimiento a mi ciudad a la corporación municipal, a la alcaldesa, a Andalucía, a Córdoba, a España entera. Porque al final esto es España, esto es la solidaridad y el corazón que tienen los españoles aunque muchas veces batallemos en urnas y los partidos políticos nos confundan. Al final, lo que prevalece es eso, el corazón que tenemos el ser humano y que en la vida tenemos que valorar cosas más importantes que otras que a veces nos hacen daño y hace que la importancia no sea la correcta", ha asegurado Fidel en un emocionante y emotivo relato.