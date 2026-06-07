La emoción de Pilar Vidal durante la misa del papa León XIV en Cibeles: "Es como una película"

La periodista Pilar Vidal ha destacado este domingo la emoción vivida durante la misa presidida por el papa León XIV en la plaza de Cibeles de Madrid, una ceremonia multitudinaria que ha reunido a más de 1,2 millones de personas en el centro de la capital y que ha contado con la presencia de los reyes, la princesa Leonor, la infanta Sofía y distintas autoridades institucionales.

"La verdad es que ha sido emocionante", ha señalado Vidal durante el especial de Antena 3 Noticias durante la visita del Pontífice a España. La periodista ha explicado que no era la primera vez que asistía a una misa con León XIV, ya que estuvo presente en Roma hace casi un año, cuando el Papa celebró su primera ceremonia. "Es verdad que ha cambiado. Se le nota que ya es un poco más experto", ha afirmado.

Vidal ha subrayado especialmente uno de los mensajes centrales de la homilía pronunciada por el Pontífice en Cibeles: "No se puede uno arrodillar ante el Señor y despreciar al hermano". A su juicio, esa frase resume uno de los principales mensajes de la visita de León XIV a España.

"El Papa ha venido un poco para bendecir a todo nuestro país, pero también un poco para dar algunos mensajes", ha señalado Vidal, que ha destacado la dimensión social de la homilía.

En ella, León XIV ha llamado a vivir la fe de forma pública y comprometida, y ha defendido que la religiosidad española no sea "un museo del pasado que visitar", sino "una escuela de fe de la que beber también hoy".

Un realizador de Hollywood

La periodista también ha puesto el foco en la realización audiovisual de la ceremonia, que ha calificado de especialmente cuidada. "Siempre lo digo: quien tiene una entrevista es el realizador del Vaticano", ha comentado, antes de explicar que, según le dijeron en Roma, el responsable de la realización habría trabajado en Hollywood.

"Sabe trasladar todos los gestos y los mensajes que una liturgia de esta categoría tiene y darle ese tinte cinematográfico", ha añadido.

En esa línea, Vidal ha descrito la misa como una celebración de gran fuerza. "Hay un volumen de la música que sube, hay unos planos perfectos, todo es como si fuese una película", ha afirmado.

"Aquí se vive como una película, tanto si tienes fe como si no", ha añadido, al destacar la entrega de los asistentes a una ceremonia que ha durado cerca de dos horas.

Preguntada por la presencia de la Casa Real, Vidal la ha considerado "importantísima" y ha recordado que los Reyes y sus hijas fueron vitoreados a su entrada en la plaza de Cibeles. También ha destacado la presencia de la infanta Elena y la infanta Cristina, que acudió acompañada de sus cuatro hijos y sus respectivas parejas.

La misa, celebrada bajo un intenso calor, ha precedido a la procesión del Corpus Christi por la calle de Alcalá, donde León XIV ha portado el Santísimo Sacramento sobre una gran alfombra floral elaborada con más de 30.000 claveles.

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