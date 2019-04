Desabastecimiento de la vacuna de la meningitis B tras dispararse su demanda

Irene ha decidido cruzar la frontera para conseguir la vacuna contra la meningitis B. En las farmacias españolas no hay dosis desde hace meses. Luis González, presidente del colegio de farmaceúticos de Madrid lo confirma: "En la comunidad de Madrid hay 2.854 farmacias con listas de espera". Un desabastecimiento que se extiende por toda la geografía.

La meningitis B llega a 2 personas de cada 100.000 pero el control de la enfermedad no tranquiliza a algunos padres: "Con un niño que muera por esto me basta". La vacuna no es obligatoria. La mayoría de los pediatras la recomiendan y los padres deciden si ponérsela o no a sus hijos. El presidente de la Asociación de Vacunología, Amós García Rojas, explica la situación: "Tenemos un problema de suministro porque se está consumiendo en exceso".

La empresa farmacéutica reconoce que la demanda ha superado a la oferta y les ha pillado sin provisiones. Según Guillermo de Juan, director de relaciones institucionales de GSK, "la fabricacion de la vacuna conlleva 24 meses. Esperamos que este problema de retrasos se resuelva en marzo".

La vacuna lleva varias dosis, cada una cuesta unos 100 euros y entre una y otra no deben pasar más de 2 meses. Una sola compañía tiene el monopolio de fabricación de esta vacuna, de ella depende que puedan concluir su tratamiento miles de pacientes.