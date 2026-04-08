Efemérides de hoy 8 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 8 de abril?

Un 8 de abril de 2013, muere la ex primera ministra de Reino Unido Margaret Thatcher, la Dama de Hierro. El sobrenombre, acuñado en un inicio por sus enemigos políticos, acabó siendo usado por sus simpatizantes como eslogan por su férrea administración. Thatcher no solo pasó a la historia por su firme carácter, también fue la primera mujer en ocupar democráticamente el poder ejecutivo de un país europeo. Ferviente anticomunista, ingresó en el Partido Conservador a finales de la década de los 50, pero no fue hasta 1959 que conseguiría un escaño en la Cámara de los Comunes. Dos años después sería nombrada secretaria de Estado y ministra de Educación y Ciencia. Sus políticas de recortes sociales y abolición contra el poder sindical fueron bien recibidas por la opinión pública, convirtiéndola en la líder del Partido Conservador. Su programa electoral neoliberal triunfaría en las elecciones de 1979, los conservadores obtuvieron una amplia mayoría frente al Partido Laborista. Durante once años, Thatcher residió en el número 10 de Downing Street, poco más de una década en la que Reino Unido estuvo liderada por la Dama de Hierro.

Un 8 de abril, pero de 1899, ejecutan a Martha M. Place en la prisión de Sing Sing de Nueva York, la primera mujer condenada a muerte en la silla eléctrica. Su caso suscitó un gran revuelo en las calles de Brooklyn, el crimen que llevó a Place al corredor de la muerte fue el asesinato de su hijastra: Ida Place, de tan solo 17 años. Según los testimonios de la época, la relación madrastra-hija no era de las mejores. En una disputa verbal entre ambas, Martha acabaría rociando ácido sobre el rostro de Ida. La chica, debilitada y sin poder defenderse, fue estrangulada hasta la muerte. William Place, esposo de la verduga y padre de la víctima, llegaría al hogar para encontrar tan cruel escenario. Sin que le diera tiempo a procesar que había ocurrido, Martha le atacó con un hacha, obligándole a huir y pedir ayuda. La policía acudió a la escena del crimen, deteniendo a Martha por el crimen de violencia vicaria que había cometido.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 8 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 8 de abril?

1902.- Tratado chino-ruso por el que Rusia se compromete a abandonar Manchuria.

1965.- Firma del Tratado de Bruselas que instituía un aparato institucional único para la Unión Europea.

1971.- Se celebra en Londres el primer Congreso Mundial del Pueblo Gitano.

1990.- Joszef Antall, líder del Foro Democrático, vence en las primeras elecciones democráticas celebradas en Hungría en cuarenta años.

1992.- La estrella del tenis retirada Arthur Ase anuncia que ha contraído el sida a través de una transfusión de sangre.

1994.- Juan Pablo II inaugura la restaurada Capilla Sixtina.

1999.- El poeta José Hierro es elegido miembro de la Real Academia Española.

2003.- Tres periodistas, entre ellos el cámara español José Couso, mueren en Bagdad. Dos de ellos al alcanzar un proyectil norteamericano el hotel en el que se hospedaban y otro, en el ataque contra la sede del canal de televisión qatarí Al Yazira.

2013.- Concluye la exhumación de los restos del poeta Pablo Neruda para determinar si fue asesinado.

2020.- En Wuhan, Provincia de Hubei, se levantan las medidas de aislamiento en la ciudad donde comenzó la pandemia de COVID.

2025.- El desplome del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo (República Dominicana) causa la muerte de 236 personas y heridas a más de 180.

¿Quién nació el 8 de abril?

1605.- Felipe IV, rey español.

1864.- José Llimona, escultor español.

1892.- Mary Pickford, actriz estadounidense.

1914.- María Félix, actriz mexicana.

1931.- Jaime Ostos, torero español.

1941.- Alfredo Amestoy, periodista español.

1968.- Patricia Arquette, actriz estadounidense.

¿Quién murió el 8 de abril?

1950.- Vaslav Nijinsky, bailarín ruso.

1962.- Juan Belmonte, torero español.

2002.- María Félix, actriz mexicana.

2013.- Sara Montiel, actriz y cantante española.

2013.- José Luis Sampedro, escritor y humanista español.

2019.- Héctor del Mar, periodista deportivo hispano-argentino.

2024.- José Antonio Ardanza, exlendakari vasco.

¿Qué se celebra el 8 de abril?

Hoy, 8 de abril, se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano.

Horóscopo del 8 de abril

Los nacidos el 8 de abril pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 8 de abril

Hoy, 8 de abril, se celebran los santos Jenaro, Edesio, Máxima, Amancio y Perpetuo.