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Efemérides de hoy 7 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 7 de junio?

Consulta las efemérides de hoy 7 de junio de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Monasterio de El Escorial

Efemérides de hoy 7 de junio de 2026: Incendio en el Monasterio de El Escorial | Antena 3 Noticias

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Adrián Zamarra
Publicado:

El 7 de junio de 1671, se produce un gran incendio en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. El fuego se inicia en una de las zonas altas del complejo y se extiende durante varios días, afectando especialmente a la biblioteca y al llamado salón de manuscritos. Las llamas destruyen una parte importante de la colección reunida desde el reinado de Felipe II, considerada una de las más valiosas de Europa en ese momento.

Entre las pérdidas figuran centenares de códices medievales, manuscritos árabes, griegos, hebreos y latinos, además de numerosos volúmenes únicos. Las estimaciones históricas señalan la destrucción de alrededor de 4.000 códices y documentos, muchos de ellos irreemplazables. Parte de la colección logra salvarse gracias a la intervención de religiosos y trabajadores del monasterio, que trasladan manuscritos a zonas alejadas del fuego. Tras el incendio, la Corona impulsa labores de restauración y recuperación de fondos bibliográficos.

Un 7 de junio, pero de 2017, el Banco Santander compra por 1 euro el Banco Popular tras ser declarado insolvente por las autoridades europeas. La operación se produce después de varios días de fuerte retirada de depósitos y del deterioro de la liquidez de la entidad. La Junta Única de Resolución y el Banco Central Europeo consideran inviable al Popular y activan un mecanismo de resolución bancaria aplicado por primera vez en la Unión Europea.

La intervención supone la amortización total de las acciones y de parte de la deuda del banco, lo que afecta a miles de accionistas. Santander asume el control de la entidad con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios financieros y evitar un mayor impacto sobre el sistema bancario español.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 7 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 7 de junio?

1494.- Los reinos de Castilla y Portugal firman el Tratado de Tordesillas por el que se reparten las zonas de navegación y conquista del océano Atlántico y del Nuevo Mundo.

1905.- El Parlamento del hasta entonces Reino Unido de Suecia y Noruega vota la separación de ambos países.

1912.- Se crea por real decreto el Patronato del Museo Nacional de Pintura y Escultura, que en 1920 pasó a denominarse Museo Nacional del Prado.

1914.- Se inaugura el Canal de Panamá con el paso del trasatlántico estadounidense 'Aliance', de 40.000 toneladas desde el Atlántico al Pacífico.

1937.- Llegan al puerto mexicano de Veracruz los 456 niños españoles enviados por sus padres durante la Guerra Civil, a los que el presidente Lázaro Cárdenas les nombró 'hijos adoptivos' del país y se les conoce como 'Los niños de Morelia'.

1968.- La banda terrorista ETA reivindica su primer asesinato, el del guardia civil José Antonio Pardines.

1982.- Se inaugura en Madrid el Centro Emisor Torrespaña, conocido popularmente como 'pirulí'.

2004.- Detenido en Milán 'Mohamed el Egipcio', uno de los presuntos cerebros de los atentados del 11-M en Madrid.

2006.- Tropas estadounidenses matan en Irak a Abu Musab Al Zarqaui, considerado el jefe de Al Qaeda en ese país.

2016.- Hillary Clinton se convierte en la primera mujer en conseguir la candidatura (por el partido demócrata) a la Casa Blanca.

2021.- La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) aprueba el Aduhelm, primer medicamento contra el Alzheimer.

¿Quién nació el 7 de junio?

1848.- Paul Gauguin, pintor francés.

1909.- Jessica Tandy, actriz británica.

1944.- Miguel Ríos, cantante español.

1957.- Juan Luis Guerra, músico dominicano.

1957.- Carmen Calvo, política española.

1981.- Anna Kournikova, tenista rusa.

¿Quién murió el 7 de junio?

1980.- Henry Miller, escritor estadounidense.

2008.- Dino Risi, cineasta italiano.

2012.- Manolo Preciado, entrenador de fútbol español.

2015.- Christopher Lee, actor británico.

2020.- Pepe Martín, actor español.

2023.- Lisl Steiner, fotógrafa austriaco-estadounidense.

¿Qué se celebra el 7 de junio?

El 7 de junio se celebra el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos.

Horóscopo del 7 de junio

Los nacidos el 7 de junio pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 7 de junio

Hoy, 7 de junio, se celebran san Isaac y san Roberto.

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