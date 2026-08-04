Efemérides de hoy 4 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 4 de agosto?

El 4 de agosto de 2020, el almacén 12 del puerto de Beirut, en el Líbano, explota provocado por el almacenamiento negligente de 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Este cargamento, que actuó como un inesperado explosivo, llevaba requisado en la infraestructura desde 2013, sin que los encargados en logística respetaran las medidas de seguridad necesarias para almacenar este tipo de químicos. La tragedia ocurriría después de iniciarse un incendio en el almacén 12. El calor activó la reacción química exotérmica en el nitrato de amonio, desintegrando la nave y sus alrededores. Según los registros del Servicio Geológico de los Estados Unidos, la explosión liberó una energía equivalente a 1.100 toneladas de TNT y generó un evento sísmico de magnitud 3,3.

En total, 218 personas fallecieron a consecuencia del incidente y más de 7.000 quedaron heridas. La onda expansiva de la detonación afectó un radio de hasta 10 kilómetros a la redonda y dejó a unos 300.000 residentes de la capital libanesa sin hogar debido a los severos daños estructurales urbanos.

Un 4 de agosto, pero de 1901, nace el trompetista de jazz Louis Armstrong. Criado en un entorno de extrema pobreza en el barrio marginal de Jane Alley, en Nueva Orleans (EE. UU.), Armstrong destacó en el panorama musical tras su ingreso en un reformatorio en 1912, donde recibió su primera instrucción formal. Bajo la tutela y protección de Joe “King” Oliver, uno de los músicos más influyentes del jazz temprano, dio sus primeros pasos profesionales como corneta en Chicago. Posteriormente, en septiembre de 1924, se incorporó a la prestigiosa orquesta de Fletcher Henderson en Nueva York, la formación afroamericana más importante de la época. Su consagración definitiva llegó entre 1925 y 1928 al frente de sus propios grupos de estudio (los Hot Five), periodo en el que ejecutó la transición técnica de la corneta a la trompeta y transformó el jazz de ser una música folclórica de polifonía grupal a un arte centrado en el virtuosismo y la improvisación del solista.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 4 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 4 de agosto?

1693.- El monje benedictino Dom Perignon inventa el champán en la región de Champaña (Francia).

1704.- La flota angloholandesa toma Gibraltar durante la guerra de sucesión española.

1789.- Revolución francesa: abolición por la Asamblea Nacional de los privilegios feudales.

1906.- Naufragio del vapor italiano 'Sirio' cerca de Cartagena (Murcia): 400 muertos. Viajaba de Génova a Sudamérica.

1944.- Las Fuerzas del Interior francesas (FFI) y el ejército estadounidense comandado por el general Patton liberan Rennes tras cuatro años de ocupación nazi.

1958.- La revista Billboard inaugura su famosa clasificación “Billboard Hot 100”, que se convertirá en una de las referencias de la industria musical.

1976.- El Gobierno de Adolfo Suárez publica el decreto de amnistía para delitos políticos en España.

2004.- Un tribunal argentino dicta la primera sentencia condenatoria contra represores de la última dictadura.

2018.- En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro sale ileso de un supuesto ataque con drones contra su vida durante un acto militar en Caracas.

2021.- Un equipo internacional de investigadores, liderados por la Universidad de Oviedo y el CSIC, crea una lente de nanoluz mil veces menor que el grosor de un cabello.

2025.- El Supremo de Brasil ordena el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro.

¿Quién nació el 4 de agosto?

1900.- Elisabeth Bowes-Lyon, Reina Madre británica.

1929.- Yasser Arafat, líder palestino.

1955.- Billy Bob Thornton, actor estadounidense.

1959.- Blanca Andreu, poetisa española.

1960.- José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español.

1961.- Barack Obama, expresidente de Estados Unidos.

1972.- Eva Amaral, cantante española.

¿Quién murió el 4 de agosto?

1526.- Juan Sebastián Elcano, navegante español.

1795.- Francisco Bayeu, pintor español y cuñado de Goya.

1934.- Cecilio Pla, pintor español.

1977.- Antonio Machín, cantante cubano.

1981.- Melvyn Douglas, actor estadounidense.

2009.- Julián Lago, periodista español.

2022.- Santiago Grisolía, científico español.

¿Qué se celebra el 4 de agosto?

Hoy, 4 de agosto, se celebra el Día Internacional del Leopardo Nublado.

Horóscopo del 4 de agosto

Los nacidos el 4 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 4 de agosto

Hoy, 4 de agosto, se celebra santa Ia (o Violeta) de Persia.