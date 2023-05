Efemérides de hoy 30 de mayo de 2023: ¿Qué pasó el 30 de mayo?  

Tal día como hoy, cada 30 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, enfermedad que afecta a más de dos millones de personas en el mundo. En el año 2009, la Federación de Esclerosis Múltiple (MSIF) dio inicio a este Día Mundial. Se trata de una enfermedad neurológica crónica, que afecta a personas de entre 20 y 40 años, con mayor incidencia en las mujeres. Se genera en el sistema nervioso central, afectando al cerebro y a la médula espinal. Al lesionarse la mielina, afecta a la forma en que los nervios conducen los impulsos eléctricos, hacia y desde el cerebro. Entre los principales síntomas, se encuentran: la dificultad para andar; visión borrosa, lo que se conoce como “neuritis óptica”; piel sensible; mareos. Se desconocen las causas del origen de esta enfermedad, y aunque no tiene cura, hay tratamientos que hacen que los síntomas se reduzcan en algunos casos. Se sigue investigando, aunque se determina que no es hereditaria.

El 30 de mayo, pero de 2016, Hissène Habré, exdictador chadiano, es condenado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad, así como confiscación de todos sus bienes por crímenes de guerra, torturas, violación y esclavitud sexual. El juicio se desarrolló entre el 20 de junio de 2015 y el 11 de febrero de 2016, en Dakar, la capital de Senegal. Se trata un proceso histórico ya que fue la primera vez que un exdirigente de un Estado africano es juzgado por un tribunal de un país del mismo continente; además de ser la primera vez que un tribunal africano utilizó la "jurisdicción universal", es decir, la potestad de los tribunales de cualquier país para perseguir graves violaciones de derechos humanos cometidas en el extranjero, aun cuando no hubiera víctimas de ese país involucradas.

¿Qué pasó el 30 de mayo?

1431: Juana de Arco, tras ser condenada por herejía, es quemada viva en una hoguera en la plaza del Mercado Viejo de Ruán.

1969: Entra en vigor en Gibraltar la nueva Constitución por la que el Reino Unido concede un Gobierno autónomo al Peñón.

1982: España ingresa oficialmente en la OTAN como miembro de pleno derecho, aunque sin formar parte de su estructura militar.

2003: ETA asesina a dos policías nacionales y deja otro gravemente herido en Sangüesa, Navarra.

2004: Fallecen 22 personas durante el asalto de las fuerzas de seguridad saudíes a un complejo residencial en Jobar, en el que medio centenar de personas permanecían retenidas por un grupo ligado a Al-Qaeda.

2010: La tormenta tropical 'Agatha' causa más de 180 muertos y un centenar de desaparecidos a su paso por Guatemala (152 muertos), Honduras y El Salvador.

2018: Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas; y Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo y exmarido de Ana Mato, ingresan en prisión por el caso Gürtel.

2020: Despega el primer vuelo espacial desde EE.UU. a la Estación Espacial Internacional en nueve años con un cohete de la compañía aeronáutica SpaceX.

¿Quién nació el 30 de mayo?

1948: Salvador Puig Antich, anarquista español y último ejecutado por el régimen franquista.

1958: Miguel López Alegría, astronauta estadounidense de origen español.

1962: Vicente Ruiz, "El Soro", torero español.

1943: Narcís Serra, político y economista español.

1934: Alexéi Leónov, cosmonauta soviético.

1937: Armando Valladares, escritor y disidente cubano nacionalizado estadounidense.

¿Quién murió el 30 de mayo?

1778: Francisco María Arouet, 'Voltaire', escritor francés.

1995: Antonio Flores, cantante y compositor español.

2019: Patricia Bath, oftalmóloga, inventora y humanista estadounidense.

2021: Jason Dupasquier, piloto de motos suizo.

2020: Mady Mesplé, soprano francesa.

2022: Boris Pahor, escritor italiano, superviviente de los campos de concentración nazis.

¿Qué se celebra 30 de mayo?

Hoy, 30 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple; el Día Internacional del Síndrome Prader Willi; el Día de Canarias y el Día del Periodista Costarricense.

Horóscopo del 30 de mayo

Los nacidos el 30 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 30 de mayo

Hoy, 30 de mayo, se celebran los Santos Anastasio, Basilio, Fernando, rey de Castilla y León y patrón de Sevilla, y Santa Juana de Arco.