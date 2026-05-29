Efemérides de hoy 29 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 29 de mayo?

El 29 de mayo de2019, dos embarcaciones dedicadas a paseos turísticos por el río Danubio chocan en un tramo urbano del río en el corazón de Budapest (Hungría). El impacto es devastador: uno de los barcos vuelca y se hunde casi de inmediato, atrapando a decenas de pasajeros en una escena marcada por la oscuridad, la lluvia y la fuerte corriente. La rapidez con la que se produjo el naufragio convirtió la colisión en una de las catástrofes más graves registradas en la navegación turística europea.

El balance final fue de 27 personas fallecidas, en su mayoría turistas surcoreanos, mientras los equipos de rescate luchaban durante días contra las difíciles condiciones del río para recuperar los cuerpos y esclarecer lo sucedido. La tragedia generó una profunda conmoción internacional y abrió un debate sobre los controles de seguridad y la convivencia entre grandes cruceros y embarcaciones menores en vías fluviales muy transitadas. Aquel accidente dejó una huella imborrable en la capital húngara y en la memoria colectiva de la navegación por el Danubio.

Un 29 de mayo, pero de1453, Constantinopla cae tras un asedio decisivo que puso fin a siglos de dominio bizantino en el Mediterráneo oriental. La ciudad, debilitada por años de aislamiento político y presión militar, no puede resistir el empuje del ejército otomano, que logra abrir brecha en sus legendarias defensas y entrar en la capital al amanecer. Con la caída de la antigua sede imperial, desaparecía el último vestigio del Imperio romano de Oriente, heredero directo de la tradición clásica y cristiana en la región.

La toma de Constantinopla marcó un punto de inflexión histórico con profundas consecuencias políticas, económicas y culturales. La ciudad pasó a convertirse en el principal centro del poder otomano, mientras en Europa el acontecimiento fue percibido como el cierre definitivo de una etapa histórica. El equilibrio entre Oriente y Occidente se alteró, las rutas comerciales tradicionales se vieron afectadas y el mundo conocido entró en una nueva fase, definida por el ascenso de nuevos imperios y el fin de una era milenaria.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 29 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 29 de mayo?

1914.- Mueren 1.021 personas al ser embestido el trasatlántico ‘Empress of Ireland’ por el carguero noruego ‘Storstad’ en el estuario del río San Lorenzo de Canadá.

1924.- En un domicilio de Vallecas, concretamente en el de Doña Prudencia Priego, se funda el club de fútbol madrileño Rayo Vallecano.

1934.- Estados Unidos y Cuba firman un tratado que incluye la abolición de la enmienda Platt y la independencia total a la isla.

1953.- El neozelandés Edmund P. Hillary y su sherpa, Tensing Norgay, coronan el Everest, siendo los primeros en lograr esta hazaña.

1966.- Inaugurado el Estadio Azteca en Ciudad de México.

1970.- El grupo ‘Los Montoneros’ hacen su debut público con el secuestro y posterior asesinato de expresidente de facto argentino Pedro Eugenio Aramburu.

1985.- Tragedia de Heysel. Mueren 39 personas y otras 600 resultan heridas en el estadio Heysel de Bruselas, a causa de una avalancha humana provocada por aficionados ingleses antes de la Final de la Copa de Europa de fútbol, que ganó la Juventus al Liverpool.

1985.- Entra en vigor en España la ley del Aborto que despenaliza tres supuestos: ético, eugenésico y terapéutico.

1991.- Mueren 9 personas, entre ellas cuatro niñas, en el atentado perpetrado por la banda terrorista ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Vic, en Barcelona.

2014.- El Parlamento Vasco proclama el derecho de autodeterminación de Euskal Herria, con los votos de PNV y EH Bildu.

2020.- El presidente EEUU, Donald Trump, anuncia que su país rompe su relación con la OMS por la gestión de la COVID-19.

¿Quién nació el 29 de mayo?

1860.- Isaac Albéniz, compositor y pianista español.

1903.- Bob Hope, actor cómico estadounidense.

1911.- Fernando Chueca Goitia, arquitecto español.

1917.- John F. Kennedy, presidente de EEUU.

1919.- Simone Ortega, escritora española de origen francés, autora de libros de cocina.

1958.- Annette Bening, actriz estadounidense.

1989.- Aura Garrido, actriz española.

¿Quién murió el 29 de mayo?

1857.- Agustina de Aragón, heroína española de la guerra de la independencia contra los franceses.

1958.- Juan Ramón Jiménez, escritor español

1982.- Romy Schneider, actriz de cine austriaca.

2010.- Dennis Hopper, actor estadounidense.

2017.- Manuel Antonio Noriega, dictador panameño.

2023.- Lluis Llongueras, peluquero español.

2025.- Alf Clausen, compositor estadounidense, creador de la banda sonora de 'Los Simpson'.

¿Qué se celebra el 29 de mayo?

Hoy, 29 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Salud Digestiva.

Horóscopo del 29 de mayo

Los nacidos el 29 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 29 de mayo

Hoy, 29 de mayo, se celebran los santos Maximino, Eleuterio, y Alejandro y las santas Teodosia y Bona.