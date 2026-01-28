Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ayudas para las víctimas de Adamuz: hasta 210.000 euros en un plazo de tres meses

Los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida han desencadenado una respuesta urgente del Gobierno: un fondo de 20 millones de euros para indemnizaciones inmediatas para proteger a las víctimas y a sus familiares. Son ayudas que se cobrarán en un plazo de tres meses.

Uno de los vagones del Iryo accidentado en Adamuz es transportado por una grúa, a 23 de enero de 2026, en Audaz, Córdoba, Andalucía (España).

Ayudas para las víctimas de Adamuz | EUROPAPRESS

Marta Moreno
Publicado:

Los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida han llevado al Gobierno a aprobar un decreto-ley con medidas urgentes de apoyo a las víctimas. Fue ayer cuando el ministro de transportes, Oscar Puente, compareció en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Hoy se ha publicado este Real Decreto-Ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las ayudas están dotadas con 20 millones de euros destinados a garantizar ayudas inmediatas, libres de impuestos y con plazos de cobro reducidos. Un total de 210 personas recibirán estas indemnizaciones, divididas en 14 categorías de daños: de 2.204 a 84.141 euros.

20 millones de euros para indemnizaciones inmediatas

Del total del fondo, 10 millones se destinarán a ayudas directas y los otros 10 a anticipos de los seguros. En el caso de fallecimiento, los familiares recibirán unos 72.000 euros en ayudas directos y otros 72.000 como anticipo. Unos 144.000 mil euros por victima mortal en un plazo no superior a tres meses.

Cantidades según la gravedad de las lesiones

En los heridos, en las lesiones corporales, las ayudas se estructuran según el baremo vigente, las cuantías van desde los 2.400 euros en los casos leves y llegarán hasta los 84.000 en los de máxima gravedad. También en los dos conceptos: en ayuda y como anticipo del seguro. Todas las cantidades estarán exentas de tributación.

Puente subraya que el objetivo es evitar que se repitan situaciones como las de Angrois. "No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una indemnización".

La voz de las víctimas

Estas ayudas se han anunciado antes del funeral que se celebrará mañana en Huelva, al que acudirán victimas y familiares. Por parte del Gobierno, irán María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres y Luis Planas. Antena 3 Noticias ha hablado con las familias antes de este funeral y han afirmado que el dinero no les va a devolver a las víctimas ni va a mitigar su dolor. Desde la plataforma de afectados, su portavoz, Mario Samper, afirma que valora el hecho de que no tengan que esperar años en recibir las ayudas. "Hay personas que ven cierto oportunismo en el Gobierno. Veo bien que no estemos años esperando algo así porque realmente hay gente necesitada", ha señalado.

Efemérides de hoy 28 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 28 de enero? 

Efemérides de hoy 28 de enero de 2026: Nace Elijah Wood

