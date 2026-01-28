Alertan sobre el petrolero ruso 'Chariot Tide' frente a la costa de Almería tras quedar a la deriva en el Estrecho de Gibraltar

Ecologistas en Acción de Andalucía alertan de la presencia del petrolero ruso Chariot Tide frente a la costa de Almería. Piden máxima cautela a Salvamento Marítimo por una embarcación con una bandera "opaca".

Se trata de una embarcación con bandera de Mozambique, vinculada según Ecologistas en Acción a la denominada "dark fleet" o flota opaca que se utiliza para transportar crudo y productos refinados rusos esquivando las sanciones internacionales.

Según la información de Ecologistas en Acción, el buque de Salvamento Marítimo Clara Campoamor está monitorizando al Chariot Tide, que navega a apenas un nudo de velocidad y podría presentar deficiencias en su sistema de navegación.

El petrolero habría quedado previamente a la deriva, aparentemente sin gobierno, en plena vía de tráfico marítimo en la vía sur del TSS del Estrecho de Gibraltar, según ha denunciado Ecologistas en Acción en un comunicado.

Más de 425.000 barriles de productos refinados de origen ruso

También detallan que el Chariot Tidel, con destino a Tánger (Marruecos), transporta más de 425.000 barriles de productos refinados de origen ruso, cargados en el puerto de Ust-Luga (Rusia), pero que podría dejar en algún puerto de Argelia.

Ecologistas en Acción advierte de que estos buques, en ocasiones sin seguro adecuado o con coberturas dudosas, operan con "historiales de seguridad cuestionables y prácticas irregulares" y avisan de que un naufragio o vertido en el Mar de Alborán acarrearía consecuencias devastadoras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.