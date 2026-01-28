Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Conmoción en Lanzarote tras la muerte con solo 13 años de Noe Ruckstuhl, conocido por su compromiso con el medioambiente

Hace dos años Noe y su familia dejaron la isla para iniciar una nueva etapa en Portugal y allí hace unos días, el menor sufrió un grave atropello cuando regresaba del colegio a su casa en bicicleta. Días después el niño falleció en el hospital.

Noe Ruckstuhl, conocido por su compromiso con el medioambiente

Noe Ruckstuhl era un niño de 13 años de origen suizo, que vivía con su familia en Lanzarote y era conocido por todos por su compromiso con el medioambiente y el cuidado del litoral. Participaba activamente en la limpieza de playas desde muy pequeño con el colectivo 'Lanzarote Limpia' hasta que hace dos años Noe y su familia dejaron la isla para iniciar una nueva etapa en Portugal. Fue allí hace tan solo unos días, cuando el menor sufrió un grave atropello mientras regresaba del colegio a su casa en bicicleta.

Días después el niño falleció en el hospital y su historia ha llegado hasta Lanzarote donde ha generado un gran impacto entre los vecinos que han querido dar numerosas muestras de cariño a la familia. El trágico suceso tuvo lugar el 13 de enero muy cerca de la casa familiar, en una finca de Sobral do Parelhão, a unos 40 minutos al norte de Lisboa.

El impacto para los padres de Noe fue tremendo ya que vieron a los servicios de emergencia actuar en la zona del accidente y pensaron que se trataba de un suceso pero nunca podían imaginar que era su hijo el accidentado. Al parecer, la familia se enteró cuando, al llamar al menor por teléfono y no tener respuesta, los padres se desplazaron al lugar de los hechos y confirmaron la peor de las pesadillas. El menor fue trasladado al hospital y quedó ingresado en estado crítico con daños severos en el cerebro, la cadera y otras partes del cuerpo. Noe fue operado durante cuatro horas y permaneció en coma tras la intervención.

"Sabíamos que su estado era muy grave, pero nunca pensamos que iba a morir", explica su padre al diario La Provincia. Finalmente, el menor acabó falleciendo en el hospital el día 21 de enero. "Mi hijo ha vuelto a ser un héroe", afirma el padre tras asegurar que han donado los órganos del menor para ayudar a otras personas.

Según su padre, Noe soñaba con "tener mucho dinero para luchar por la naturaleza", y a los seis años ya utilizaba su cámara de fotos réflex para fotografiar las actividades medioambientales en las que participaba, y hacer difusión para concienciar de ello.

Formaba parte de forma muy activa en el colectivo 'Lanzarote Limpia', una iniciativa impulsada por sus propios padres junto a otros vecinos de la isla, para limpiar las playas y otros espacios naturales.

"Estamos muy agradecidos por todo el cariño recibido", ha señalado Tobi, el padre a La Provincia. Y una de esas muestras de cariño es la organización, por parte del colectivo 'Lanzarote Limpia', de una jornada de limpieza en Playa Vicente, en el municipio de Teguise, prevista para el próximo domingo 8 de febrero a las 10 de la mañana donde se rendirá homenaje a Noe y se mantendrá vivo su mensaje de cuidado a la naturaleza.

