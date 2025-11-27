Efemérides de hoy 27 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 27 de noviembre?

El 27 de noviembre de 2004, el economista y político Artur Mas es elegido presidente de la formación nacionalista catalana Convergència i Unió (CiU). El secretario general de CDC toma así el relevo de Jordi Pujol, presidente fundador, con una nueva ejecutiva que recibe el 93% de los votos. En esta lista de nuevos miembros de la formación destacan Josep Antoni Duran Lleida, secretario general de CiU y Xavier Trias, portavoz en el Senado, como nuevo secretario general adjunto.

La conferencia nacional de CiU se celebra en el Palacio de Congresos de Tarragona, bajo el lema "Volver a ganar, volver a gobernar". Al finalizar, Mas pronuncia su primer discurso como nuevo máximo dirigente de la coalición. Seis años después fue elegido presidente de la Generalitat de Catalunya, máximo representante del gobierno autonómico. Durante su mandato, lideró el movimiento independentista catalán y la reivindicación de un “Estado propio”.

Un 27 de noviembre, pero de 2021, fallece la escritora Almudena Grandes a los 61 años tras luchar contra el cáncer, que le había sido diagnosticado un año antes. Madrileña, nacida en el año 1960, es una de las figuras más representativas de la literatura contemporánea en español, así como una referente intelectual. Ha sido reconocida en varias ocasiones por su trayectoria. En 2018 fue galardonada con el Premio Nacional de Narrativa, y en 2020 con el Premio de Periodismo Internacional.

Entre sus obras más destacadas se encuentran Las edades de Lulú, publicada en 1989, El corazón helado de 2007 o la serie Episodios de una guerra interminable, su proyecto más ambicioso, que comenzó en el año 2010 con la publicación de Inés y la alegría.

¿Qué pasó el 27 de noviembre?

1895.- El químico, ingeniero, escritor e inventor sueco Alfred Nobel instituye en su testamento cinco premios anuales que llevarán su nombre para reconocer importantes contribuciones a la humanidad en física, química, fisiología o medicina, literatura y paz.

1912.- Se firma el Tratado franco-español sobre Marruecos que concede a España la zona norte del país.

1971.- La sonda soviética Mars-2 llega a Marte. Aunque el aterrizaje resultó fallido, fue el primer objeto que llegó al planeta rojo.

1978.- El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) se funda en Turquía.

1985.- El cometa Halley llega al punto de su órbita más cercano a la Tierra: 92,9 millones de km de distancia.

1990.- El Partido Conservador británico elige a John Major líder del partido y primer ministro del Reino Unido en sustitución de Margaret Thatcher.

1994.- Francisco Valera gana a los 20 años el Campeonato de España de Golf, y se convierte en campeón más joven de la historia de este trofeo.

2008.- El escritor barcelonés Juan Marsé es galardonado con el Premio Cervantes.

2013.- El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi es expulsado del Senado tras su condena a cuatro años de prisión por fraude fiscal.

¿Quién nació el 27 de noviembre?

1898.- José María Gil-Robles, político español.

1942.- Jimmy Hendrix, guitarrista y cantante estadounidense.

1945.- Felipe Campuzano, pianista y compositor español.

1957.- Caroline Kennedy, abogada y diplomática estadounidense, hija del 35.° presidente de EEUU.

1963.- Micky Molina, actor español.

1969.- Natalia Millán, actriz, bailarina y cantante española.

¿Quién murió el 27 de noviembre?

1811.- Gaspar Melchor de Jovellanos, político y escritor español.

1953.- Eugene Gladstone O'Neill, dramaturgo estadounidense.

1982.- Federico Carlos Sáinz de Robles, escritor español.

1989.- Carlos Arias Navarro, expresidente del Gobierno español.

1998.- Gloria Fuertes, poetisa española.

¿Qué se celebra el 27 de noviembre?

Hoy, 27 de noviembre, es el Día del Maestro.

Horóscopo del 27 de noviembre

Los nacidos el 27 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 27 de noviembre

Hoy, 27 de noviembre, se celebra san Acacio, san Máximo y la Fiesta de la Medalla Milagrosa.