Noticias de hoy, jueves 27 de noviembre de 2025

La entrevista al rey emérito en Francia, el futuro judicial de Koldo y Ábalos, la investidura de Pérez Llorca o la subida del sueldo de los funcionarios, entre las noticias que marcan la jornada de hoy jueves 27 de noviembre.

Rey emérito

Primera entrevista del rey emérito enmarcada en la publicación de sus memorias, admite que cometió errores, pero que no se arrepiente y que tampoco tiene remordimientos. Lo único que reconoce es que ahora tendría más cuidado.

Koldo y Ábalos

Se define el futuro más inmediato de Ábalos y Koldo. Vistilla en el Supremo para revisar hoy sus medidas cautelares. No se descarta el posible ingreso en prisión. Ante esta situación, Ábalos parece ir a por todas. Apunta directamente a Sánchez: ha ratificado que se reunió con Otegi para preparar la moción de censura a Rajoy. El presidente siempre lo ha negado. Y también, muy pendientes de la declaración de Aldama en la Audiencia Nacional.

Investidura en Valencia

Pleno de investidura de Pérez Llorca. Todo apunta a que será investido con el apoyo de Vox. Sustituye así a Mazón. Mientras, el dueño de El Ventorro también ha facilitado la factura de la comida, sin desglose y sin hora.

Sueldo funcionarios

Lo confirma la secretaria de UGT para servicios públicos. Gobierno y sindicatos han pactado un acuerdo para la subida del sueldo de los funcionarios. Será de un 11 % hasta 2028.

Tiroteo EEUU

El autor del tiroteo a dos Guardia Civil es afgano y, de inmediato, el presidente Donald Trump ha suspendido todas las solicitudes de inmigración de estos ciudadanos. Además, solicita la incorporación extra de 500 militares para reforzar la seguridad en Washington. Los dos miembros de la Guardia Nacional tiroteados siguen en estado crítico.

Tragedia en Hong Kong

Ascienden a 44 los fallecidos en un incendio en un complejo residencial de Hong Kong. Pero la dimensión de la tragedia puede ser aún mayor: los desaparecidos rondan los 300. Los andamios de bambú y el material inflamable empleado en las obra de rehabilitación lo convirtieron en una antorcha.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.