Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 27 de noviembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 27 de noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, jueves 27 de noviembre de 2025

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La entrevista al rey emérito en Francia, el futuro judicial de Koldo y Ábalos, la investidura de Pérez Llorca o la subida del sueldo de los funcionarios, entre las noticias que marcan la jornada de hoy jueves 27 de noviembre.

Rey emérito

Primera entrevista del rey emérito enmarcada en la publicación de sus memorias, admite que cometió errores, pero que no se arrepiente y que tampoco tiene remordimientos. Lo único que reconoce es que ahora tendría más cuidado.

Koldo y Ábalos

Se define el futuro más inmediato de Ábalos y Koldo. Vistilla en el Supremo para revisar hoy sus medidas cautelares. No se descarta el posible ingreso en prisión. Ante esta situación, Ábalos parece ir a por todas. Apunta directamente a Sánchez: ha ratificado que se reunió con Otegi para preparar la moción de censura a Rajoy. El presidente siempre lo ha negado. Y también, muy pendientes de la declaración de Aldama en la Audiencia Nacional.

Investidura en Valencia

Pleno de investidura de Pérez Llorca. Todo apunta a que será investido con el apoyo de Vox. Sustituye así a Mazón. Mientras, el dueño de El Ventorro también ha facilitado la factura de la comida, sin desglose y sin hora.

Sueldo funcionarios

Lo confirma la secretaria de UGT para servicios públicos. Gobierno y sindicatos han pactado un acuerdo para la subida del sueldo de los funcionarios. Será de un 11 % hasta 2028.

Tiroteo EEUU

El autor del tiroteo a dos Guardia Civil es afgano y, de inmediato, el presidente Donald Trump ha suspendido todas las solicitudes de inmigración de estos ciudadanos. Además, solicita la incorporación extra de 500 militares para reforzar la seguridad en Washington. Los dos miembros de la Guardia Nacional tiroteados siguen en estado crítico.

Tragedia en Hong Kong

Ascienden a 44 los fallecidos en un incendio en un complejo residencial de Hong Kong. Pero la dimensión de la tragedia puede ser aún mayor: los desaparecidos rondan los 300. Los andamios de bambú y el material inflamable empleado en las obra de rehabilitación lo convirtieron en una antorcha.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Benalmádena estrena 20 'solmáforos' para alertar del riesgo solar en sus playas

Solmáforo

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, jueves 27 de noviembre de 2025

Artur Mas, exlíder de CiU

Efemérides de hoy 27 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 27 de noviembre?

Agentes de la Guardia Civil junto a la vivienda de la víctima en Campillos

Detenido tras confesar haber estrangulado hasta la muerte a su expareja de 25 años en una vivienda de Málaga

Detención en Lanzarote
Canarias

Un joven de 21 años llega al hospital de Lanzarote con un cuchillo clavado en la espalda

Solmáforo
índice ultravioleta

Benalmádena estrena 20 'solmáforos' para alertar del riesgo solar en sus playas

Clínica dental en Alzira.
Negligencia médica

La Policía registra la clínica dental culpable de la muerte de una menor de 6 años: no contaba con licencia para la sedación intravenosa

El registro marca un nuevo paso en la investigación por la muerte de una niña de seis años, mientras los agentes recopilan pruebas para aclarar cómo se realizó la sedación que recibió la menor.

Ambulancias en Barcelona
Suceso

Investigan la muerte de un niño de 11 años en Cuevas del Almanzora, Almería

Los servicios de emergencia no pudieron salvar la vida del menor, que fue hallado inconsciente en su vivienda. Las autoridades se encuentran la espera de la autopsia para esclarecer lo sucedido.

Imagen de la Policía Nacional.

Muere el policía que fue agredido con una piedra en Vinalesa, Valencia

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Investigan una agresión sexual a un niño de 6 años por parte de dos compañeros de colegio

Incendio hospital Santa Lucía

VIDEO | Las impactantes imágenes del incendio en el hospital Santa Lucía en Cartagena

Publicidad