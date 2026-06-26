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Efemérides de hoy 26 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 26 de junio?

Consulta las efemérides de hoy 26 de junio de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Ariana Grande

Efemérides de hoy 26 de junio de 2026: Nace Ariana Grande | Antena 3 Noticias

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Alberto Zoreda
Alberto Zoreda
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El 26 de junio de 1993, nace la cantante, compositora y actriz estadounidense: Ariana Grande. La virtud de la artista es una marca que porta desde su nacimiento, con tan solo 15 años consiguió debutar en Broadway en el musical “13” en el papel de Charlotte. Dos años después, formaría parte del reparto de la serie de televisión de Nickelodeon “Victorius” (2010-13) y su secuela “Sam & Cat” (2013-14). Aunque el verdadero punto de inflexión en su carrera se dio en 2013, año en el que público “Yours Truly”, su álbum debut en la industria musical. Fue un rotundo éxito, ingresó directamente en el número 1 del Billboard 200, el inicio de un viaje que le llevaría directa a las estrellas. Ganadora de tres premios Grammys, su música ha conectado con millones de personas alrededor del mundo. Una discografía que se ampliará con la salida de su octavo álbum de estudio el próximo 31 de julio: “Petal”.

Cabe destacar su participación en las películas que adaptan el musical “Wicked” (basado en el universo de “El Mago Oz), donde Ariana Grande interpreta a Glinda, la Bruja Buena del Norte. Por este papel fue nominada a mejor actriz de reparto en la 97ª edición de los Premios Óscar.

Un 26 de junio, pero de 2014, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, anuncia formalmente ante los medios de comunicación la renuncia a su acta de diputado en el Congreso, efectiva para el mes de septiembre, con el objetivo de abandonar la primera línea política. Su propósito inmediato es reincorporarse a su plaza de profesor titular de Química Orgánica en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Esta decisión cierra una trayectoria institucional de 21 años como parlamentario, periodo en el que ejerció responsabilidades de gobierno en las administraciones de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, además de ocupar la vicepresidencia del Gobierno y el liderazgo de la oposición.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 26 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 26 de junio?

1541.- Asesinato de Francisco Pizarro, conquistador de Perú.

1890.- Establecida en España la ley de sufragio universal masculino.

1945.- Representantes de 50 países suscriben la Carta de las Naciones Unidas (ONU) para el mantenimiento de la paz internacional.

1970.- El boxeador español José Legrá recupera el título de campeón europeo de pesos pluma.

1974.- El general Pinochet asume los poderes presidenciales en Chile.

1977.- Último concierto del cantante Elvis Presley, en el Market Square Arena de Indianápolis (EEUU).

1987.- Jesús Gil se hace con la presidencia del club de fútbol Atlético de Madrid.

2000.- Los científicos estadounidenses Craig Venter y Francis Collins anuncian el primer borrador de la secuencia del genoma humano.

2011.- Dos militares españoles muertos y tres heridos en un ataque contra su vehículo blindado en Qala-i-Naw (Afganistán).

2015.- EE.UU. legaliza el matrimonio homosexual en todo el país.

2020.- La popular serie 'The Simpsons' anuncia que sus personajes serán doblados por personas de su raza.

¿Quién nació el 26 de junio?

1892.- Pearl S. Buck, escritora estadounidense, Nobel de Literatura.

1908.- Salvador Allende, presidente de Chile.

1922.- Eleanor Parker, actriz estadounidense.

1928.- Yoshiro Nakamatsu, inventor japonés.

1954.- Luis Miguel Arconada, futbolista español.

1956.- Chris Isaak, músico de rock estadounidense.

1971.- Massimiliano Biaggi, motociclista italiano.

¿Quién murió el 26 de junio?

1810.- Joseph Montgolfier, inventor francés.

1838.- Mariano Lagasca, naturalista español.

1878.- María de las Mercedes, reina de España, esposa de Alfonso XII.

1986.- Ignacio Coca, banquero español.

2013.- Bert Stern, fotógrafo estadounidense.

2019.- Édith Scob, actriz francesa.

2024.- Carolyn Richmond, hispanista estadounidense, viuda del escritor Francisco Ayala.

¿Qué se celebra el 26 de junio?

Hoy, 26 de junio, se celebra el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

Horóscopo del 26 de junio

Los nacidos el 26 de junio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 26 de junio

Hoy, 26 de junio, se celebra san Pelayo mártir.

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