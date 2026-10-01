Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 1 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 1 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, jueves 1 de octubre de 2026

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

24 horas para saber si salen adelante los decretos Maricarmen. Estas son las noticias que has de conocer a primera hora de esta mañana.

Incidente en un avión de Flydubai

Netanyahu ha presentado al piloto de Flydubai como un héroe. Asegura el primer ministro israelí que pudo ser "un nuevo 11-S". Un avión repleto de ciudadanos israelíes, el copiloto apuñala al piloto, su objetivo era estrellar el aparato en Tel Aviv. El pasaje logró reducir al agresor y aterrizar a medio camino, en Arabia Saudita. Los viajeros han sido recibidos como héroes en Israel.

Sánchez "relativame optimista"

Relativo optimismo en Moncloa pese a la incógnita sobre lo que harán Junts y PNV. Los nacionalistas aún no han desvelado el sentido de su voto. La presión de la calle se eleva y el sindicato de inquilinas pide el apoyo para ambos decretos. El Gobierno confía en sacar adelante al menos el primer decreto.

El BOE publica el segundo decreto

Ese decreto pone un tope del 2% a la subida de los alquileres. Prohíbe desahucios sin alternativa habitacional hasta 2030 e incluye ayudas fiscales para propietarios e inquilinos. El segundo decreto busca hacer los contratos de alquiler indefinidos. El casero pagaría el equivalente a 12 mensualidades al inquilino en caso de romper el contrato sin causa justificada.

La acampada de Sol no para de crecer

La acampada en la Puerta del Sol no para de crecer. Durante la quinta noche de acampada se ha proyectado un mensaje en contra de Ayuso y Almeida en la fachada de la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ya son más de mil personas durmiendo en el kilómetro cero y marcando el paso del debate político.

Se vence el plazo de los requerimientos de Ayuso y Almeida

Hoy finaliza el plazo del requerimiento que Almeida y Ayuso enviaron a la Delegación del Gobierno para que disolviera la acampada de Sol. A partir de hoy, Ayuntamiento y Comunidad podrían llevar el caso a los tribunales y pedir que un juez disolviera la protesta como medida cautelarísima.

Alerta por lluvias en Valencia

Alerta por fuertes lluvias y tormentas en el Mediterráneo, sobre todo en Castellón, Valencia y norte de Alicante. Se han suspendido las clases para hoy y mañana en la capital y trece municipios más.

La Policía sigue denunciando las condiciones en las que trabajan en Ceuta: "Son absolutamente tercermundistas"

Antena 3 Noticias

Publicidad

Sociedad

Maleta incautada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con 16 kilos de cocaína oculta

Encuentran 16 kg de cocaína ocultos en envases de comida en la maleta de una mujer en Barajas

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía italiana

Encapuchados y con un hacha de hierro, así fue el violento atraco que dos jóvenes cometieron en una casa de apuestas en Palermo

Detenido en Cádiz un delincuente reincidente que intentó acabar con la vida de un varón en Puertollano

Detienen en Jerez de la Frontera al autor de un tiroteo en una reyerta entre clanes familiares en Puertollano

Coche de Guardia Civil
Tráfico de drogas

Detenido por cultivar marihuana en la casa de sus padres en Olmeda del Rey (Cuenca)

Varias jóvenes transportan sus flotadores en bici
Tráfico

Nuevas normas de circulación en España: Consulta aquí qué cambia desde hoy para patinetes, bicicletas, motos y peatones

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026
Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 1 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 1 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Local en Hospitalet
Suceso

Un hombre con una orden de desahucio se suicida en un local comercial de Hospitalet de Llobregat

Un hombre de 60 años se ha suicidado en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona. Se habría quitado la vida al enterarse del próximo desahucio del local en el que tenía su negocio, con el que se ganaba la vida.

Mayores haciendo deporte

El mensaje con el que las personas mayores reivindican su papel activo: "Nos jubilamos del trabajo, no de la vida"

Emergencias alerta del impacto de las lluvias

La AEMET eleva a rojo el aviso por lluvias en Valencia y Castellón

Cartel de la acampada en Sol

"Ayuso y Almeida, iros a la mierda", el cartel proyectado durante la quinta noche de acampada en Sol en protesta por la vivienda

Publicidad