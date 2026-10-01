Noticias de hoy, jueves 1 de octubre de 2026

24 horas para saber si salen adelante los decretos Maricarmen. Estas son las noticias que has de conocer a primera hora de esta mañana.

Incidente en un avión de Flydubai

Netanyahu ha presentado al piloto de Flydubai como un héroe. Asegura el primer ministro israelí que pudo ser "un nuevo 11-S". Un avión repleto de ciudadanos israelíes, el copiloto apuñala al piloto, su objetivo era estrellar el aparato en Tel Aviv. El pasaje logró reducir al agresor y aterrizar a medio camino, en Arabia Saudita. Los viajeros han sido recibidos como héroes en Israel.

Sánchez "relativame optimista"

Relativo optimismo en Moncloa pese a la incógnita sobre lo que harán Junts y PNV. Los nacionalistas aún no han desvelado el sentido de su voto. La presión de la calle se eleva y el sindicato de inquilinas pide el apoyo para ambos decretos. El Gobierno confía en sacar adelante al menos el primer decreto.

El BOE publica el segundo decreto

Ese decreto pone un tope del 2% a la subida de los alquileres. Prohíbe desahucios sin alternativa habitacional hasta 2030 e incluye ayudas fiscales para propietarios e inquilinos. El segundo decreto busca hacer los contratos de alquiler indefinidos. El casero pagaría el equivalente a 12 mensualidades al inquilino en caso de romper el contrato sin causa justificada.

La acampada de Sol no para de crecer

La acampada en la Puerta del Sol no para de crecer. Durante la quinta noche de acampada se ha proyectado un mensaje en contra de Ayuso y Almeida en la fachada de la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ya son más de mil personas durmiendo en el kilómetro cero y marcando el paso del debate político.

Se vence el plazo de los requerimientos de Ayuso y Almeida

Hoy finaliza el plazo del requerimiento que Almeida y Ayuso enviaron a la Delegación del Gobierno para que disolviera la acampada de Sol. A partir de hoy, Ayuntamiento y Comunidad podrían llevar el caso a los tribunales y pedir que un juez disolviera la protesta como medida cautelarísima.

Alerta por lluvias en Valencia

Alerta por fuertes lluvias y tormentas en el Mediterráneo, sobre todo en Castellón, Valencia y norte de Alicante. Se han suspendido las clases para hoy y mañana en la capital y trece municipios más.