Efemérides de hoy 18 de septiembre de 2024: ¿Qué pasó el 18 de septiembre?

Tal día como hoy, un 18 de septiembre de 2012, muere Santiago Carrillo, político español, exsecretario general del Partido Comunista de España. Hijo de un militante del PSOE y de UGT, nació en Gijón, el 18 de enero de 1915, aunque pronto se trasladó a Madrid con su familia. Militante de las Juventudes Socialistas desde 1928, tras la unificación de esta organización con las Juventudes Comunistas, en abril de 1936, fue elegido secretario general de la nueva formación. En julio de 1936 se afilió al Partido Comunista (PCE).

En febrero de 1939 cruzó la frontera francesa y comenzó un exilio de 38 años, que le llevó a la Unión Soviética, EEUU, Argentina, México y Argelia, hasta que fijó su residencia en París. Tras la muerte de Franco, usó distintas fórmulas de presión para conseguir la legalización del PCE, como la convocatoria de una rueda de prensa en Madrid el 10 de diciembre de 1976, que provocó su detención, el día 22 de ese mes, llevando una peluca que le haría famoso en toda España. Fue elegido diputado en los primeros comicios democráticos de junio de 1977 y como representante comunista participó en los "pactos de la Moncloa". Tras varias crisis internas y largas negociaciones en su partido, en 1991 abandonó la política. Desde entonces, se dedicaba a escribir libros y artículos en los medios de comunicación y a dar conferencias.

El 18 de septiembre, pero de 1851, se publica el primer número de 'The New York Times', uno de los diarios más importantes de Estados Unidos y del mundo. Fue fundado por Henry Jarvis Raymond y George Jones. Desde su fundación, el Times ha ganado 132 premios Pulitzer, más que ningún otro periódico, y es ampliamente considerado en la industria como uno de los grandes periódicos de referencia. Es propiedad de The New York Times Company, que cotiza en bolsa. El periódico ha sido propiedad de la familia Sulzberger desde 1896, a través de una estructura de acciones de doble clase después de que empezasen a cotizar. El actual editor y presidente del consejo de administración, A.G. Sulzberger, es la sexta generación de la familia que está a cargo del periódico.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 18 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 18 de septiembre?

1793.- Colocación de la primera piedra del Capitolio de Washington.

1928.- Un autogiro pilotado por su inventor el español Juan de la Cierva, atraviesa por primera vez el Canal de la Mancha.

1947.- Nacimiento oficial de la CIA (Central Intelligence Agency), creada por una orden del presidente de Estados Unidos Harry S.Truman el 26 de julio de 1947.

1968.- Primer trasplante de corazón en España, por parte del cirujano Cristóbal Martínez Bordiú (yerno del jefe del Estado Francisco Franco) al paciente Juan Rodríguez, que falleció 27 horas después.

1970.- Fallece en Londres el guitarrista de rock James Marshall Hendrix, conocido por su nombre artístico, Jimi Hendrix.

1991.- Regresan a la Tierra los cinco tripulantes del transbordador espacial 'Discovery', tras completar su misión de investigación del deterioro de la capa de ozono.

2003.- Detenido en Alhaurín el Grande (Málaga) el británico Tony Alexander King como sospechoso de los asesinatos de Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes, crímenes por los que posteriormente fue condenado.

2014.- Escocia rechaza en referéndum la independencia de Reino Unido.

¿Quién nació el 18 de septiembre?

1905.- Greta Garbo, actriz sueca.

1939.- Jorge Sampaio, presidente de Portugal.

1944.- Rocío Jurado, cantante española.

1966.- Gabino Diego, actor español.

1968.- Toni Kukoc, jugador de baloncesto croata.

1971.- Lance Armstrong, ciclista ganador del Tour.

¿Quién murió el 18 de septiembre?

1968.- León Felipe, escritor español.

1970.- Jimi Hendrix, guitarrista y cantante estadounidense de rock.

1987.- Americo Thomas, político portugués.

1994.- Franco Moschino, modisto italiano.

2013.- Juan Luis Panero, poeta español.

2021.- Mario Camus, director de cine español.

¿Qué se celebra el 18 de septiembre?

Hoy, 18 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Ética Médica y Día Mundial del Control de la Calidad del Agua.

Horóscopo del 18 de septiembre

Los nacidos el 18 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco de Virgo.

Santoral del 18 de septiembre

Hoy, 18 de septiembre, se celebran los santos José de Cupertino, Metodio, Irene, Sofía y Ricarda.