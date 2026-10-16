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Un vecino mata a machetazos a dos hermanastros en el rellano de su portal en Mataporquera, Cantabria

La Guardia Civil ya ha detenido al presunto autor del asesinato de dos hermanastros. El hombre de 52 años acabó con la vida de sus vecinos en el rellano del portal.

Un agente y un coche de la Guardia Civil.

Un agente y un coche de la Guardia Civil. Europa Press

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Anna Martín
Publicado:

Un hombre de 52 años ha matado a dos vecinos en Mataporquera, en el municipio cántabro de Valdeolea, esta madrugada. Las víctimas, de 24 y 26 años, eran hermanastros. El presunto autor, que cuenta con numerosos antecedentes y no tenía parentesco con los fallecidos, ha sido detenido a primera hora de este viernes e ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

La Guardia Civil ha informado de los hechos en una rueda de prensa, en la que ha indicado que las víctimas sufrieron un ataque con un machete, presuntamente originado tras una discusión.

Discusión en el rellano del portal

Los hechos han ocurrido en el rellano de un portal de la calle Libertad sobre las 4.30 horas. El presunto autor ha sido detenido a las 8.30 horas, tras un dispositivo de búsqueda desplegado por la Guardia Civil.

Según ha informado el instituto armado, los agentes recibieron un aviso poco antes de las 4.30 horas por una posible pelea en la localidad. A su llegada, encontraron a dos personas heridas por arma blanca. Una de ellas se encontraba en la vía pública y estaba siendo atendida por los servicios sanitarios. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Tres Mares de Reinosa, donde falleció. La otra víctima fue localizada en la entrada de su domicilio, donde también murió.

La Guardia Civil inició una investigación y encontró en el lugar un arma blanca con restos de sangre, que fue intervenida para analizar si se había utilizado en la agresión.

Durante la tarde ya se habría producido un incidente entre ellos

Los agentes lograron identificar al presunto autor, un hombre de 52 años y vecino de la localidad, y comenzaron su búsqueda. Además, establecieron un dispositivo en torno a su domicilio ante la sospecha de que pudiera haberse refugiado en su interior.

Pasadas las 8.30 horas, efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil de Cantabria entraron en la vivienda y detuvieron al sospechoso. Hasta el lugar también se había desplazado un negociador del cuerpo por si hubiera sido necesaria su intervención.

La investigación continúa abierta para esclarecer completamente lo ocurrido. Según las primeras averiguaciones, durante la tarde del jueves ya se había producido un incidente entre las tres personas implicadas.

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