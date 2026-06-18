Efemérides de hoy 18 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 18 de junio?

El 18 de junio de 2006, se celebra en Cataluña el referéndum vinculante para la ratificación del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Los colegios electorales abrían las puertas a un proceso que llevaba varios años gestándose desde que el PSC, ERC e ICV-EUiA acordaran en 2003 'el Pacto del Tinell”' el compromiso de las fuerzas políticas de reformar el estatuto. Tres años después, los catalanes acuden a las urnas para responder a la pregunta "¿Aprueba el proyecto del Estatuto de Autonomía de Cataluña?". El 'SÍ' gana con una amplia mayoría, un 73,9% de los votos marca la casilla a favor del cambio. La victoria queda marcada por la participación, de los 5.310.103 llamados a formar parte del sufragio acuden 2.594.167 (un 48,85%). Que la población de Cataluña con derecho a voto no llegara al 50% fue un hecho que generó un amplio debate en todo el país, el líder de la oposición de por aquel entonces, Mariano Rajoy, declaró que "los catalanes no respaldan el estatuto porque 2 de cada 3 catalanes no han apoyado el proyecto".

Un 18 de junio, pero de 1970, Jimi Hendrix prende fuego a su guitarra eléctrica sobre el escenario del Monterey Pop Festival en California. En el clímax del concierto, durante la interpretación de 'Wild Thing', Hendrix paró de tocar para dejar su guitarra sobre el suelo y arrodillarse sobre ella. Sintiendo la vibración de la música, agarró un bote con un líquido inflamable que comenzó a rociar sobre el instrumento, prendió una cerilla y la lanzó, emergiendo las llamas. Después de que la candela consumiera parte de la pintura, Hendrix agarró la guitarra por el mástil y comenzó a golpearla por el escenario destruyendo todo a su paso. Aunque no era la primera vez que realizaba este espectáculo, fue este momento en el que el nombre de “Jimi Hendrix” llegaba al gran público.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 18 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 18 de junio?

1679.- Un rayo provoca un incendio en la cúpula del Real Monasterio de El Escorial (Madrid).

1815.- Batalla de Waterloo, Napoleón es derrotado por las tropas británicas.

1928.- Amelia Earthart se convierte, volando como copiloto, en la primera mujer en cruzar el Océano Atlántico en avión.

1940.- II Guerra Mundial: el general De Gaulle constituye el Comité Nacional de la Francia Libre.

1946.- Se establece oficialmente la República de Italia, Humberto II se exilia a Portugal.

1953.- Proclamación de la República Árabe de Egipto y abdicación del rey Faruq.

1969.- Estreno en Los Ángeles del 'western' mítico 'Grupo salvaje' ('The wild bunch').

1979.- Carter (EE.UU.) y Breznev (URSS) firman el tratado SALT II, que limitaba la fabricación de armas nucleares.

2002.- Baleares aprueba la primera ley electoral de España para la paridad en las listas de hombres y mujeres.

2006.- Aprobado el Estatuto de Cataluña con el 74 % de los votos en un referéndum con el 49 % de participación.

2019.- Facebook anuncia su criptomoneda Libra para usar en WhatsApp y Messenger. Pasó a llamarse Diem y cerró en 2022.

¿Quién nació el 18 de junio?

1873.- Eduardo Chicharro, pintor español.

1926.- Jesús de la Serna, periodista español.

1940.- Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, político español.

1942.- Paul McCartney, cantante y compositor británico.

1946.- Fabio Capello, futbolista y entrenador italiano.

1968.- Ana Duato, actriz española.

1995.- Mario Hermoso, futbolista español.

¿Quién murió el 18 de junio?

1936.- Máximo Gorki, escritor y político ruso.

1996.- Juan Antonio Palomo, escultor español.

2006.- Vicent Sherman, director de cine estadounidense.

2010.- José Saramago, escritor portugués, Premio Nobel de Literatura.

2011.- Clarence Clemons, saxofonista estadounidense.

2018.- Kazuo Kashio, cofundador de Cassio.

2021.- Emma Roca, deportista española.

¿Qué se celebra el 18 de junio?

Hoy, 18 de junio, se celebra el Día Mundial del Orgullo Autista.

Horóscopo del 18 de junio

Los nacidos el 18 de junio pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 18 de junio

Hoy, 18 de junio, se celebra santos Marcos y Marceliano.