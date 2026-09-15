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Eutanasia

Intenta suicidarse en Barcelona Francesc Augé, el hombre cuya eutanasia lleva paralizada 768 días

Su padre paralizó la eutanasia hace dos años y, aunque decidió finalmente retirarse del proceso judicial este verano, la justicia aún no ha reactivado la muerte asistida de Augé, que presenta importantes secuelas tras sufrir tres ictus y dos infartos.

Eutanasia

Eutanasia Imagen de rawpixel.com en Freepik

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Juan Muñoz
Juan Muñoz
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Francesc Augé, el hombre de 56 años cuya eutanasia lleva paralizada desde 2024, se encuentra ingresado en un centro hospitalario de Barcelona después de intentar suicidarse el pasado fin de semana.

La Generalitat autorizó su eutanasia en agosto de 2024, pero su padre la paralizó hace dos años presentando un recurso ante los tribunales. Sin embargo, la familia decidió retirarse del proceso judicial este verano, pero la justicia todavía no ha autorizado su muerte asistida.

Tres ictus y dos infartos

Augé presenta importantes secuelas, tanto en el habla como en el movimiento, derivadas de tres ictus y dos infartos que sufrió en el pasado.

El Tribunal Superior de Justicia asegura que el juzgado contencioso que asume el caso no ha recibido desestimación alguna de la parte demandante, proceso imprescindible para impulsar de nuevo el procedimiento de la eutanasia.

A raíz del caso de Augé, el Tribunal Supremo reconoció en mayo que una persona pueda recurrir la concesión de la eutanasia de un tercero si tiene una "vinculación particularmente estrecha" con el solicitante, como es el caso de su progenitor.

Similitudes con el caso de Noelia

Sin embargo, el TS pidió también acortar los plazos para agilizar los procedimientos y no añadir sufrimiento a la persona solicitante. El caso de Augé tuvo lugar en los juzgados catalanes de forma paralela al de Noelia, la joven que sufría paraplejia y cuyo padre también logró paralizar temporalmente una eutanasia que finalmente sí se llevó a cabo.

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