Médicos y enfermeros de Ceuta anuncian una huelga para el 24 de septiembre

El Sindicato de Enfermería (CEMSATSE), el de mayor representación en la Mesa Sectorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), ha decidido llevar a cabo una huelga y una serie de protestas para visibilizar la "degradación de la sanidad pública" que se ha acentuado en Ceuta a raíz de la crisis iniciada en julio con la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos.

El sindicato abrirá sus protestas este mismo jueves con una concentración a las puertas del Hospital Universitario de Ceuta en un acto que se llevará a cabo bajo el lema: 'Por la sanidad pública, la dignidad de los profesionales y de los pacientes, según ha informado en un comunicado.

Posteriormente, el sindicato ha previsto otra concentración ante la Dirección Territorial del Ingesa el 18 de septiembre y una huelga sanitaria para el 24 de septiembre. La "persistente impasibilidad del Ministerio de Sanidad no nos deja otra alternativa que la medida de conflicto más extrema", argumentan.

Tratan de visibilizar su "más absoluto rechazo a las afirmaciones del Ministerio de Sanidad, en las que se pretende negar la situación de emergencia que atraviesa el sistema público de salud en la ciudad autónoma". "Ante lo que consideramos un posicionamiento irresponsable y alejado de la realidad asistencial, CEMSATSE desmiente la postura ministerial y anuncia la activación inmediata de este calendario de movilizaciones que culminará en una huelga sanitaria en Ceuta el próximo 24 de septiembre", ha argumentado.

La sanidad en Ceuta "no solo se encuentra al límite, sino que ha sobrepasado su capacidad operativa debido a los problemas estructurales que el Ministerio no resuelve y a las que se ha sumado el colapso ocasionado por la asistencia a los inmigrantes de la entrada masiva de julio", ha añadido.

Indignación entre los ceutíes por las palabras de Sánchez

Era la tercera vez que Pedro Sánchez concedía una entrevista desde el inicio del curso escolar. Esta vez en en el programa 'El Intermedio' de LaSexta.

Oída y vistas sus declaraciones, las reacciones de los ceutíes no se han hecho esperar. Hemos hablado con ellos y recogido sus testimonios. Muchos le piden que viaje a Ceuta y pise la calle : "Que venga colegio por colegio y mire la realidad, que recorra todas las barriadas”, comenta un ciudadano ceutí.

Dicen que la situación es insoportable y les preocupa hasta cuándo tendrán que soportarla. No les convence el plazo que dio el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, en el transcurso de la entrevista, dijo textualmente: “De aquí a finales de año” o lo que es lo mismo hasta Navidad. La reacción de los ceutíes no se ha hecho esperar: "Te digo yo que no", dice una ciudadana ceutí enfadada. Y añade: "No vamos a aguantar, no creo yo que todo el mundo se quede sentado en su casa y aguantando lo que estamos aguantando".

Según esta vecina, si no cambian las cosas, afirma que: "Los ciudadanos de Ceuta se van a echar a la calle". "Como no veamos cambios, no creo que aguantemos", apostilla .

Recuerdan las promesas incumplidas de un desfile de ministros que afirmaban que esta crisis se iba a resolver en un plazo inmediato; que los migrantes iban a ser expulsados y que en ningún caso iban a ser trasladados a la Península.

Los ceutíes siguen quejándose de los problemas de salubridad, en las calles y en los colegios. "No somos racistas", nos dice un padre de familia, a las puertas del colegio de su hijo. Y añade: "pero no pueden compartir el colegio de mi hijo con otra gente que yo no conozca porque mi hijo siempre viene con picores, alergias. ¡Esto no puede ser!"

Varicela, sarampión, son algunas de las enfermedades que están apareciendo en los últimos días. "Hemos escuchado de todo, hemos ido al médico y me he salido de allí asustada", comenta otra madre de familia. Dice que hay "migrantes durmiendo hasta en el suelo en urgencias. Los he visto con manchas gigantes en el cuello, las manos, yo no sé qué será eso, pero eso asusta. No voy a dejar que mi hija venga al colegio así".

Los ciudadanos ceutíes tienen miedo. Los coches calcinados cerca del colegio de sus hijos continúan. Se quejan además de haber tenido que retrasar la entrada al colegio, porque la situación de insalubridad dentro del centro era imposible.