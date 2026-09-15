Abanico o paraguas, dos complementos imprescindibles en el tránsito del verano al otoño

Aunque hasta el 23 de septiembre no entramos oficialmente en la época otoñal, el clima ya ha empezado a dar algunos guiños: días de mucho calor, otros de lluvia y un descenso de las temperaturas. Muchos dudan incluso en realizar ya el cambio de armario.

No obstante, gran parte de los ciudadanos optan por llevarse una chaquetilla y el paraguas como complementos imprescindibles por si el tiempo da un giro. Aunque el abanico, tampoco puede faltar porque en algunas zonas las temperaturas siguen siendo elevadas aunque caigan algunas precipitaciones.

Esta inestabilidad temporal se va a ver reflejada a lo largo de la semana porque desde el martes, las comunidades del Cantábrico, Cataluña y las Islas Baleares van a notar una bajada de las temperaturas, acompañadas de lluvia.

Aunque todavía no bajen de forma exponencial, los días serán más frescos. Es por eso que esta semana tocará estar preparado para cualquier cambio temporal.

El paraguas seguirá siendo necesario en las zonas con previsión de lluvia mientras que el abanico seguirá también siendo un aliado porque la temperatura durante el día aunque baje, seguirá siendo alta.