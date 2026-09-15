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El hospital Ramón y Cajal, señalado por rebajar la prioridad de 57 pacientes para mejorar sus listas de espera

Entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025, un total de 57 pacientes que habían sido clasificados por sus cirujanos como preferentes pasaron a figurar como pacientes de prioridad normal.

Roban una máquina de Rayos X del Hospital Ramón y Cajal de Madrid

El hospital Ramón y Cajal, señalado por rebajar la prioridad de 57 pacientes para mejorar sus listas de espera | Antena 3 Noticias

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Pepe Ribas
Publicado:

El Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid está en el centro de la polémica después de que 17 cirujanos de Traumatología denunciaran que la prioridad de 57 pacientes pendientes de una operación fue modificada sin su conocimiento. El sistema establece tres niveles de prioridad. Los pacientes considerados urgentes deben ser intervenidos en un plazo de hasta 30 días; los preferentes, en un máximo de 90 días; y los casos de prioridad normal, en un plazo de hasta 180 días.

57 pacientes afectados

Según documentos internos y testimonios de médicos recogidos por 'El País', entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025, un total de 57 pacientes que habían sido clasificados por sus cirujanos como preferentes pasaron a figurar como pacientes de prioridad normal. El cambio suponía, en la práctica, ampliar de 90 a 180 días el plazo de referencia para su intervención.

Los cambios se hicieron sin contar con los especialistas

Los médicos sostienen que las modificaciones se realizaron directamente en el sistema informático y sin consultar a los especialistas que habían valorado a los pacientes. La alteración afectó a pacientes de 17 facultativos del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Uno de los casos que hizo saltar las alarmas fue el de una niña de tres años cuya prioridad había sido rebajada. Una doctora descubrió el cambio y comprobó que la modificación se había realizado sin que los padres fueran informados. Los médicos consideran que este tipo de cambios puede tener consecuencias sobre los tiempos reales de espera de los pacientes.

El hospital niega las acusaciones

La polémica llega además porque la gestión de las listas de espera está vinculada a los objetivos de productividad establecidos por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el Hospital Ramón y Cajal niega haber realizado modificaciones irregulares. Desde el centro aseguran que la gestión de las listas corresponde a los servicios asistenciales y que ni la Dirección Médica ni la Gerencia realizan directamente modificaciones individuales en las historias clínicas de los pacientes.

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