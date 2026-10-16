Efemérides de hoy 16 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 16 de octubre?

El 16 de octubre de 2008, el juez Baltasar Garzón dicta un auto con el objetivo de ser el primer magistrado en juzgar los crímenes de la Guerra Civil y de la dictadura franquista desde la vía penal. Para evitar la Ley de Amnistía de 1977, Garzón basa sus argumentos en el Derecho Penal Internacional con tres puntos clave: calificó las detenciones y fusilamientos como delitos de lesa humanidad; defendió que las desapariciones convertían los crímenes en “delitos permanentes” debido a que la acción delictiva no cesa hasta que se encuentra el cuerpo de la víctima; y argumentó que, bajo la jurisprudencia internacional tras los juicios de Núremberg, ningún Estado podía amnistiar los crímenes contra la humanidad.

La intención de Garzón de revisar las fosas no tardó en generar una alta controversia, tanto en la sociedad civil como en la magistratura española. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a través de su portavoz Antonio García Martínez, definió la acción de Garzón como “una buena intención”, pero advirtió que los jueces de instrucción no están previstos para hacer un “juicio a la historia”. El 28 de noviembre de 2008, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anuló por 14 votos contra 3 la competencia de Garzón.

Un 16 de octubre, pero de 1923, los hermanos Roy y Walt Disney fundan la compañía de entretenimiento “The Walt Disney Company” en Los Ángeles, ciudad del estado de California (EE. UU.). En sus inicios, el estudio se bautizó como “Disney Brothers Cartoon Studio” y fue el resultado de un nuevo comienzo. Un Walt de 21 años llegó a Hollywood después de que su primera compañía de animación (“Laugh-O-Gram Studio”) sufriera la bancarrota. Su hermano Roy le ofrecería todos sus ahorros y, además, su tío Robert Disney les aportaría un préstamo de 200 dólares. Con todo ese capital inicial crearían la empresa que se acabaría convirtiendo en una de las “majors” más importantes de la industria del cine.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 16 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 16 de octubre?

1793.- Revolución Francesa: la reina María Antonieta muere en la guillotina.

1846.- El médico estadounidense William Thomas Morton utiliza por primera vez de forma pública el éter como anestésico en una operación.

1910.- Primera travesía en dirigible por el Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia.

1934.- Mao Zedong y 86.000 seguidores comunistas inician la 'Larga Marcha' a través de China.

1945.- Creada la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

1969.- Aprobado el real decreto de creación del Parque Nacional de Doñana (Huelva).

1992.- Rigoberta Menchú, líder indigenista guatemalteca, Premio Nobel de la Paz.

2000.- ETA asesina al coronel y médico Antonio Muñoz Cariñanos.

2004.- Messi juega su primer partido oficial con el FC Barça, a los 17 años.

2018.- La Fiscalía de El Salvador ordena la detención del expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, por corrupción.

2020.- Decapitado un profesor en Francia por un joven tras mostrar una imagen de Mahoma en una clase sobre libertad de expresión.

¿Quién nació el 16 de octubre?

1854.- Oscar Wilde, escritor irlandés.

1918.- Louis Althusser, filósofo marxista francés.

1927.- Günter Grass, escritor alemán.

1939.- Amancio Amaro, futbolista español.

1947.- David Zucker, director de cine estadounidense.

1958.- Tim Robbins, actor estadounidense.

1984.- Anna Hutsol, activista feminista ucraniana cofundadora de Femen.

¿Quién murió el 16 de octubre?

1944.- Rufino Blanco Fombona, escritor venezolano.

1981.- Moshé Dayán, militar israelí.

1994.- Estela Castro, actriz uruguaya.

2006.- Valentín Paniagua, expresidente peruano.

2009.- Andrés Montes, periodista deportivo español.

2015.- Francesc de Paula Burguera, escritor y político español.

2024.- Liam Payne, cantante británico, miembro de One Direction.

¿Qué se celebra el 16 de octubre?

Hoy, 16 de octubre, se celebra el Día Mundial del Pan.

Horóscopo del 16 de octubre

Los nacidos el 16 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 16 de octubre

Hoy, 16 de octubre, se celebra santa Eduviges.