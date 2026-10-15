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Caucho tóxico

Los expertos piden la retirada inmediata de los suelos de caucho de parques y colegios al contener sustancias tóxicos

Los plásticos que los componen pueden provocar enfermedades.

Imagen de archivo de un parque con suelo de caucho

Los expertos piden la retirada inmediata de los suelos de caucho de parques y colegios al contener sustancias tóxicos | Europa Press

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Hugo Portela
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La alarma saltó con una campaña de Ecologistas en Acción, bajo el lema "¡Hay que quitarlos cuanto antes! Con ella buscan la atención de las instituciones y los expertos admiten que parte del peligro está en que los niños los tocan con las manos y después se las llevan a la boca.

¿Cuásles son los componentes peligrosos?

Las resinas, colorantes o metales pesados son algunos de los compuestos que componen los plásticos de este tipo de suelos. Además, la exposición al sol también genera riesgo, "cuando les da el sol desprenden muchos compuestos volátiles" señala, Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Cantabria toma acción

Los padres muestran preocupación y muchos de ellos, no sabían nada. El primer mapeo se ha realizado en Cantabria y estima que el 95% de los parques cántabros tienen este tipo de suelo, por lo que las cifras en el resto de España podrían ser similares. Desde el ayuntamiento cántabro de Puente Viesgo afirman que van a comenzar a cambiarlos. "Lo vamos a ir cambiando conforme se rompan" asegura el acalde Óscar Villegas.

Los expertos también han pedido a las administraciones que tengan en cuenta cómo gestionar estos residuos en caso de que se cambien los suelos y desde Ecologistas en Acción, defienden el uso de materiales como arena, gravilla o hierba, que son más baratos porque no quieren de dicho mantenimiento. Pese a los riesgos, la normativa europea prevé prohibirlos en 2031.

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