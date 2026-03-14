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Efemérides de hoy 14 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 14 de marzo?

Consulta las efemérides de hoy 14 de marzo de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

El presidente de China, Xi Jinping, en una foto de archivo

Xi Jinping nuevo presidente de China | EFE

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Alberto Zoreda
Publicado:

El 14 de marzo de 2013, Xi Jinping es elegido nuevo presidente de la República Popular de China. Tras el recuento de los votos emitidos en la Asamblea Nacional china, Xi se convierte en el séptimo presidente del país desde que su fundación. En total, 2.952 diputados votaron a favor, tan solo tres abstenciones y un voto en contra. La noticia no pilló por sorpresa a nadie, la elección solo era cuestión de tiempo después de que, en noviembre de 2012, le nombraran secretario general del Partido Comunista de China (PCCh). En esa misma jornada, el reformista Li Yuanchao fue elegido vicepresidente.

El parlamento chino también ratificó a Xi Jinping como jefe de las Fuerzas Armadas, lo que significó que el nuevo presidente consolidaba su control sobre las tres fuerzas más significativas: el Estado, como presidente; el partido, como secretario general del PCCh; y el ejército.

Un 14 de marzo, pero de 1933, nace el actor británico Michael Caine. El virtuoso interprete, quien cuenta con 133 películas a sus espaldas, es una de las estrellas cinematográficas que ha acompañado a través de la gran pantalla a espectadores de distintas generaciones. Década tras década, su trabajo ha obtenido el reconocimiento por parte de la crítica y el público popular, desde un Sherlock Holmes sin ningún tipo de capacidad deductiva en “Sin Pistas” (1988), hasta el fiel mayordomo de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, en la trilogía de 'El Caballero Oscuro' de Christopher Nolan. Sus dos premios Oscar a mejor actor de reparto por 'Hannah y sus hermanas' (1986) y 'Las normas de la casa de la sidra' (1999), son prueban que forma parte del panteón de las estrellas audiovisuales.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 14 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 14 de marzo?

1892.- Comienza a publicarse en Nueva York el periódico 'Patria', fundado y dirigido por el cubano José Martí para colaborar en la lucha por la independencia de su país.

1936.- Detención en Madrid de José Antonio Primo de Rivera, por quebrantamiento de clausura gubernativa del local de Falange Española que había sido declarada ilegal.

1948.- El Senado estadounidense aprueba el Plan Marshall.

1959.- Aldo Moro accede a la secretaría general de la Democracia Cristiana de Italia.

1964.- Jack Ruby, asesino de Lee Harvey Oswald autor del magnicidio contra el presidente estadounidense John F. Kennedy, es condenado a muerte, aunque finalmente murió en prisión en 1967

1984.- El líder republicano norirlandés, Gerry Adams, resulta herido en un intento de asesinato en Belfast.

1995.- Aprobados los estatutos de autonomía de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla.

2001.- La justicia peruana interviene el Pacific Industrial Bank, con sede en Gran Caimán, por su vinculación con el ex asesor de seguridad Vladimiro Montesinos.

2012.- La Enciclopedia Británica deja de imprimirse en papel tras 244 años y se queda solo con su edición digital.

2024.- Muhamad Mustafa, elegido nuevo primer ministro palestino.la policía

2025.- Despega la misión Crew-10 de la Nasa y SpaceX para rescatar a astronautas de la estación EEI.

¿Quién nació el 14 de marzo?

1804.- Johann Strauss, compositor austriaco.

1879.- Albert Einstein, físico alemán, Nobel de Física 1922.

1889.- Arturo Capdevila, poeta e historiador argentino.

1928.- Félix Rodríguez de la Fuente, naturalista español.

1937.- Baltasar Porcel, escritor español.

1948.- Billy Crystal, actor estadounidense.

1979.- Nicolás Sebastien Anelka, futbolista francés.

¿Quién murió el 14 de marzo?

1871.- Benjamín Franklin Rawson, pintor argentino.

1883.- Karl Marx, político, filósofo y economista alemán.

1946.- José Antonio Saldías, novelista y dramaturgo argentino.

1984.- Aurelio Peccei, italiano, fundador del Club de Roma.

1989.- Zita de Borbón Parma, emperatriz de Austria.

2009.- Maruja Boldoba, actriz.

2018.- Stephen Hawking, físico británico.

¿Qué se celebra el 14 de marzo?

Hoy, 14 de marzo, se celebra el Día Internacional de las Matemáticas.

Horóscopo del 14 de marzo

Los nacidos el 14 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo, se celebra San Lázaro de Milán.

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