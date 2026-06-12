Efemérides de hoy 12 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 12 de junio?

El 12 de junio de 2024, Telefónica celebra el centenario de su fundación haciendo el “toque de campana” de la bolsa de Nueva York, el ritual que cierra la jornada bursátil en Wall Street. Aunque el nacimiento de la empresa se produjo un 19 de abril, fue el 12 de junio de 1987 cuando Telefónica se convirtió en la primera empresa española en cotizar en el mercado de Estados Unidos. El presidente ejecutivo, José María Álvarez-Pallete, tuvo los honores de activar la campana. La noche anterior al “toque” Álvarez-Pallete recibió la Medalla de Oro de la Americas Society por su labor liderando la compañía de telecomunicaciones.

Un 12 de junio, pero de 2018, Donald Trump y Kim Jong-un se reúnen en Singapur, el primer encuentro en la historia entre un presidente en funciones de Estados Unidos y un líder supremo de Corea del Norte. Reunidos en el Hotel Capella, Trump y Kim abordaron cuatro puntos: el compromiso de establecer nuevos vínculos diplomáticos entre EE. UU. y Corea del Norte; la recuperación de los restos de los prisioneros de guerra y desaparecidos en combate durante la Guerra de Corea; la búsqueda del fin de la Guerra de Corea garantizando la paz en la península; y, el más importante para los norteamericanos, la garantía por parte de los norcoreanos de iniciar la desnuclearización del país.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 12 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 12 de junio?

1898.- El general Emilio Aguinaldo proclama la independencia de Filipinas.

1940.- Franco firma un decreto por el que declara la no beligerancia de España en la II Guerra Mundial tras la entrada de Italia en guerra con Francia e Inglaterra.

1964.- El activista sudafricano Nelson Mandela es condenado a cadena perpetua tras el juicio de Rivonia, junto a otros compatriotas acusados de sabotaje contra el Estado.

1981.- Se estrena la primera película de la saga Indiana Jones, 'En busca del arca perdida', dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Harrison Ford.

1985.- España firma en el Palacio Real de Madrid el tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea.

2002.- La UE incluye a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en su lista de organizaciones terroristas.

2015.- La Justicia francesa absuelve al exdirector de FMI Dominique Strauss Kahn en un proceso por proxenetismo.

2018.- El Tribunal Supremo español condena a Iñaki Urdangarín (entonces yerno del rey Juan Carlos I) a 5 años de prisión por el caso Nóos.

2023.- Comienza la exhumación de víctimas del franquismo en la basílica del Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos), con la búsqueda de los primeros 18 cuerpos reclamados por sus familiares.

2024.- Magnum Photos, premio Princesa de Asturias de la Concordia.

2024.- Telefónica celebra su centenario tocando la campana de cierre en Wall Street.

¿Quién nació el 12 de junio?

1921.- Luis García Berlanga, cineasta español.

1929.- Ana Frank, escritora y víctima judía de los nazis.

1947.- Juan Madrid, periodista, escritor y guionista español.

1967.- Icíar Bollaín, actriz y cineasta española.

1981.- Adriana Lima, modelo brasileña.

1986.- María de los Ángeles Rozalén, cantante española.

1992.- Philippe Coutinho, futbolista brasileño.

¿Quién murió el 12 de junio?

1993.- Manuel Summers, dibujante, humorista y cineasta español

2002.- José Luis Dibildos, cineasta español.

2007.- Guy de Rothschild, banquero francés.

2020.- Ricky Valance, cantante británico.

2022.- Miryam Romero, periodista española.

2023.- Silvio Berlusconi, político italiano.

2024.- Fermí Reixach, fundador del grupo teatral Els Comediants.

¿Qué se celebra el 12 de junio?

Hoy, 12 de junio, se celebra el Día Internacional del Doblaje.

Horóscopo del 12 de junio

Los nacidos el 12 de junio pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 12 de junio

Hoy, 12 de junio, se celebra san Juan de Sahagún.