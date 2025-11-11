Efemérides de hoy 11 de noviembre de 2024: ¿Qué pasó el 11 de noviembre?

El 11 de noviembre de 1998, la reina Sofía, acompañada por el rey Juan Carlos I, inaugura el pasadizo que atraviesa la bodega del monasterio de la Cartuja de Aula Dei de Zaragoza y desembocaba directamente en la sala capitular. Se trata de un momento histórico, ya que, tras nueve siglos de estricta clausura, se permite por primera vez el acceso de mujeres a su iglesia para contemplar los frescos de Goya. La reina es la primera en acceder sin necesidad de dispensa papal, que sí necesitaron las tres mujeres que habían podido acceder hasta entonces. La obra, valorada en unos 70 millones de pesetas, fue el resultado de intensas negociaciones con la orden cartuja, que finalmente cedió ante la presión institucional y social para abrir este tesoro artístico al público femenino.

Acompañada por representantes del Instituto Aragonés de la Mujer y otras autoridades, la monarca pidió disculpas al prior por la transgresión simbólica, marcando así un gesto de respeto hacia la tradición religiosa. El acceso a las pinturas murales de Goya, que representan escenas de la vida de la Virgen, dejó de ser un privilegio exclusivo masculino, y la Cartuja de Aula Dei se convirtió en un símbolo de apertura cultural y patrimonial en Aragón.

Un 11 de noviembre, pero de 1974, se inauguran los primeros tramos de la M-30, la primera autovía de circunvalación del país, en Madrid, lo que marca un hito en la historia de la movilidad urbana en España. El acto, presidido por Carlos Arias Navarro, da inicio al funcionamiento de cuatro segmentos clave que conectaban el puente de Segovia con la autopista de Barajas, configurando el llamado tercer cinturón de la capital. Esta infraestructura pionera no solo transformó el tráfico madrileño, sino que también simbolizó el inicio de una nueva era de planificación metropolitana, anticipando el crecimiento urbano y la necesidad de vías rápidas que articularan la ciudad desde sus márgenes.

¿Qué pasó el 11 de noviembre?

1811.- Cartagena de Indias (Colombia) se declara independiente del gobierno de la Corona española.

1877.- El obispo de la diócesis de Oviedo, Benito Sanz y Forés, coloca la primera piedra de la basílica de Covadonga, en Asturias.

1918.- El emperador Carlos I de Austria renuncia a la Jefatura del Estado y se disuelve el Imperio Austrohúngaro.

1975.- Angola hace efectiva su independencia de Portugal, resultado de conversaciones que terminaron en el tratado de Alvor.

1992.- El Sínodo General de la Iglesia anglicana de Inglaterra aprueba la ordenación sacerdotal de las mujeres y rompe una tradición de 400 años.

1994.- El Parlamento austriaco ratifica la incorporación de Austria a la Unión Europea (UE) el 1 de enero de 1995.

1996.- Cosme Delclaux Zubiria, miembro de una de las familias financieras e industriales de Vizcaya, es secuestrado por la organización terrorista ETA.

1997.- La UNESCO aprueba en París la Declaración Universal sobre el Genoma Humano, el Patrimonio Genético de la Humanidad y los Derechos Humanos, el primer texto internacional que concilia libertad de investigación y protección de la humanidad.

1998.- Los Reyes de España presiden el acto de reapertura de la catedral de San Salvador de Zaragoza, conocida como La Seo, tras 20 años de obras de restauración.

2009.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la ilegalización de HB-EH-Batasuna, el brazo político de la organización terrorista ETA, decidida ya por la justicia española en 2003.

2024.- El Instituto Cervantes presenta oficialmente el Observatorio Global del Español (OGE), con sede principal en La Rioja, y encargado de analizar la situación de este idioma en el mundo.

¿Quién nació el 11 de noviembre?

1885.- George S. Patton, militar estadounidense.

1917.- Manuel Alexandre Abarca, actor español.

1926.- José Manuel Caballero Bonald, escritor español.

1928.- Carlos Fuentes, escritor y diplomático mexicano.

1928.- María de Gracia Morales Carvajal, "Gracita Morales", actriz española.

1942.- Juan Ignacio Pardo Suárez, "Juan Pardo", cantante y compositor español.

1958.- Luz Casal, cantante española.

¿Quién murió el 11 de noviembre?

1855.- Soren Kierkegaard, filósofo y escritor danés.

2003.- Miquel Martí i Pol, poeta español.

2016.- Pedro Fernández Castillejos 'Perico Fernández', exboxeador español.

2017.- Gregorio Esteban Sánchez Fernández, 'Chiquito de la Calzada', cantaor y humorista español.

2019.- Teresa Pinto Coelho Telles da Silva, fadista portuguesa.

2021.- Frederik Willem de Klerk, expresidente sudafricano y Premio Nobel de la Paz.

2024.- Mario Armero, ejecutivo español expresidente de General Electric.

¿Qué se celebra el 11 de noviembre?

Hoy, 11 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Soltero y el Día Mundial del Origami.

Horóscopo del 11 de noviembre

Los nacidos el 11 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 11 de noviembre

Hoy, 11 de noviembre, se celebran los santos Bartolomé, Martín y Valentín.