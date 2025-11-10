Un vecino de El Casar de Escalona tras la operación antidroga que acabó en tiroteo: "Son cosas que esperas que puedan pasar en este pueblo"

La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación antidroga en El Casar de Escalona (Toledo) que se ha saldado con un fallecido y tres heridos -dos de ellos por arma de fuego-. Todos miembros de una banda de tráfico de drogas.

Los agentes de la policía fueron este domingo a registrar una vivienda en la urbanización cuando llegaron los narcotraficantes y abrieron fuego contra la Policía. Hay temor entre los vecinos de la localidad donde una operación antidroga acabó este domingo en un tiroteo. "Este pueblo es algo intranquilo", asegura uno de los residentes.

Los heridos son un hombre de 25 años y otro de 38, que tuvieron que ser trasladados en una UVI al Hospital Universitario de Toledo, se encuentran en estado grave y bajo custodia policial. El tercer herido, de 31 años, fue trasladado en ambulancia al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina y ya ha sido dado de alta y está detenido.

Los narcos pensaban que en frente tenían una banda rival, que otros grupo criminal les atacaba disfrazados como agentes de Policía. "Son cosas que en este pueblo esperas que puedan pasar", añade el vecino.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha informa a 'EFE' de que a las 19:54 horas del domingo recibieron un aviso de la urbanización Cerro Alberche alertando de un tiroteo.

Al lugar del suceso también se desplazaron también agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

La operación antidroga acaba en tiroteo

Al hacer un registro, los agentes reciben una ráfaga de disparos. Cuatro narcos abren fuego y la Policía responde con más disparos. En total, un fallecido y tres heridos.

"El narco, desgraciadamente, campa a sus anchas por España y no dudan en ningún momento en hacer frente a la Policía Nacional con armas de fuego", dice el portavoz de Jupol, Ibón Domínguez.

Cuando acabó el enfrentamiento los policías intentaron reanimar a los heridos. Los narcos presuntamente se dedicaban al cobro de deudas entre bandas.

La operación antidroga sigue abierta, procede de Asturias y cuenta con la colaboración de Guardia Civil y Policía Nacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.