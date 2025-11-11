Un pavoroso incendio devora varias cámaras frigoríficas en una nave industrial de productos cítricos de Almassora

Un incendio industrial mantiene en vilo a localidad de Almassora, en Castellón. Los Bomberos continúan con los trabajos de extinción, ya que una cámara frigorífica se ha visto totamente afectada, y otras dos de manera parcial en el interior de las instalaciones de una empresa del sector citrícola. No se ha tenido que lamentar víctimas.

Antes de la medianoche, el incendio se dio por controlado, momento en el que comenzaron los trabajos para rebajar temperatura de la estructura afectada, ha detallado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón en su cuenta de la red social 'X'.

Tres dotaciones y una unidad de mando continúan con las labores de extinción, aunque llegaron a movilizarse hasta cinco dotaciones, entre otras unidades de emergencia y seguridad de la provincia. El trabajo ahora se centra en la extinción directa del material que contiene el interior de las cámaras frigoríficas afectadas.

