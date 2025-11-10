Atropella a una niña y se da a la fuga en Gran Canaria

Las imágenes son impactantes: el coche circulaba a gran velocidad por una avenida del municipio de Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria. En ese momento, una niña cruza un paso de peatones. A pesar de que no hay ningún obstáculo que impida la visibilidad, el vehículo arrolla a la joven y la desplaza varios metros, justo antes trata de realizar una maniobra para tratar de esquivarla pero sin éxito.

En lugar de socorrerla, el conductor se da a la fuga sin auxiliar a la víctima. Se trata de una menor de 13 años que cruzaba de manera correcta el paso de peatones.

Los primeros en llegar al lugar fueron los efectivos de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana que asistieron inmediatamente a la víctima y avisaron a los servicios sanitarios que la trasladaron hasta un centro hospitalario.

La secuencia fue grabada por otro conductor

Todo quedó grabado por una cámara de seguridad de un autobús que circulaba justo detrás del infractor. Esto permitió avisar con total celeridad a la policía que localizó de manera inmediata al conductor. Fue localizado cerca del lugar de los hechos y fue detenido por un delito de lesiones graves, un delito contra la seguridad vial y otro contra la seguridad vial por conducción temeraria.

Según los propios agentes, se da la circunstancia de que el detenido ya había cometido un delito similar al atropellar a una persona y darse a la fuga. Además, hemos podido saber que cuenta con antecedentes penales por otros delitos.

El arrestado es un hombre de 49 años identificado como JLF que ya ha sido puesto a disposición judicial y que ahora tendrá que enfrentarse a la justicia por varios delitos de gravedad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.