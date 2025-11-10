Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Atropello

Atropella a una niña y se da a la fuga en Gran Canaria

Ha ocurrido en un pueblo de la isla de Gran Canaria, la menor resultó herida al ser golpeada en un paso de peatones.

Coche de la polic&iacute;a local de Las Palmas de Gran Canaria

Coche de la policía local de Las Palmas de Gran CanariaTwitter

Publicidad

Gracia López
Publicado:

Las imágenes son impactantes: el coche circulaba a gran velocidad por una avenida del municipio de Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria. En ese momento, una niña cruza un paso de peatones. A pesar de que no hay ningún obstáculo que impida la visibilidad, el vehículo arrolla a la joven y la desplaza varios metros, justo antes trata de realizar una maniobra para tratar de esquivarla pero sin éxito.

En lugar de socorrerla, el conductor se da a la fuga sin auxiliar a la víctima. Se trata de una menor de 13 años que cruzaba de manera correcta el paso de peatones.

Los primeros en llegar al lugar fueron los efectivos de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana que asistieron inmediatamente a la víctima y avisaron a los servicios sanitarios que la trasladaron hasta un centro hospitalario.

La secuencia fue grabada por otro conductor

Todo quedó grabado por una cámara de seguridad de un autobús que circulaba justo detrás del infractor. Esto permitió avisar con total celeridad a la policía que localizó de manera inmediata al conductor. Fue localizado cerca del lugar de los hechos y fue detenido por un delito de lesiones graves, un delito contra la seguridad vial y otro contra la seguridad vial por conducción temeraria.

Según los propios agentes, se da la circunstancia de que el detenido ya había cometido un delito similar al atropellar a una persona y darse a la fuga. Además, hemos podido saber que cuenta con antecedentes penales por otros delitos.

El arrestado es un hombre de 49 años identificado como JLF que ya ha sido puesto a disposición judicial y que ahora tendrá que enfrentarse a la justicia por varios delitos de gravedad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Nuevas técnicas de análisis de ADN permiten identificar a una joven asesinada hace 34 años en Asturias

La víctima, de 24 años y vecina de Avilés, murió apuñalada y fue enterrada en cal viva

Publicidad

Sociedad

Toalla de baño

Una bióloga revela cada cuánto hay que lavar las toallas para evitar bacterias y hongos

Lugar precintado por la policía nacional donde el sábado se atrincheró un hombre en Isla Mayor (Sevilla)

Continúa la investigación por el tiroteo en Isla Mayor: más de 4 toneladas de hachís y dos vehículos robados durante la operación policial

Operación antidroga en Toledo

Un vecino de El Casar de Escalona tras la operación antidroga que acabó en tiroteo: "Son cosas que esperas que puedan pasar en este pueblo"

Coche de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria
Atropello

Atropella a una niña y se da a la fuga en Gran Canaria

Imagen del coche siniestrado
Accidente de tráfico

Mueren dos personas tras colisionar con un camión cisterna en Encinillas, Segovia

Río Guadalquivir
Narcotráfico

'Narcos' con armas de guerra en el Guadalquivir, una de las rutas calientes del tráfico de drogas en Europa

La Policía advierte del uso de Kalashnikov por parte de narcotraficantes en las rutas de entrada de la droga a la Península para ser distribuida a Europa.

Foto de archivo de la Comisaría de Policía Nacional de Alicante Centro
Líquido irritante

Detienen a una mujer por verter líquido irritante en los ojos de su hijo de dos años

También tiene una hija invidente de siete años, la cual podría haber sufrido problemas similares a los de su hermano.

Rafael Zornoza

Investigan al obispo de Cádiz por un presunto delito de abuso de menores en los años 90

Puerto de la Cruz (Tenerife)

El camarero que ayudó a rescatar a las víctimas del fuerte oleaje en Canarias: "Los agarré por el cuello y los saqué"

El ladrón actuaba de noche y en solitario forzando accesos a comunidades de vecinos

Detenido el saqueador de trasteros del Baix Llobregat: así actuaba el ladrón

Publicidad