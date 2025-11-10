Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detienen a una mujer por verter líquido irritante en los ojos de su hijo de dos años

También tiene una hija invidente de siete años, la cual podría haber sufrido problemas similares a los de su hermano.

Foto de archivo de la Comisaría de Policía Nacional de Alicante Centro

Una mujer de 27 años ha sido detenida este lunes en Alicante después de haber vertido líquido irritante a su hijo de dos años.

El menor está recuperándose favorablemente después de pasar un largo periodo de tiempo hospitalizado (desde agosto concretamente), y es que al parecer la madre habría estado vertiendo este líquido en los ojos de su hijo durante varios meses. Finalmente, el pequeño fue hospitalizado y los médicos observaron que este problema tenía un origen externo.

Otra hija de 7 años que es invidente y podría haber sufrido el mismo maltrato

Fuentes policiales informan de que la mujer, de nacionalidad argelina, tiene otra hija de 7 años que llegó desde Argelia hace tiempo y que es invidente, por lo que estudian la posibilidad de que la menor también hubiera sufrido este maltrato por parte de su madre.

La madre podría sufrir un trastorno mental

En estos momentos, el niño de dos años está bajo la tutela de la Administración y la policía baraja la hipótesis de que la mujer pueda sufrir algún tipo de trastorno mental.

