Noticias de hoy, martes 11 de noviembre de 2025

La comparecencia de Mazón en la comisión de investigación de la DANA, el juicio al fiscal general del Estado, o el incendio en Castellón, entre las noticias que marcan la jornada de hoy martes 11 de noviembre de 2025.

Comisión de investigación de la DANA

Carlos Mazón comparece este martes en la comisión de investigación sobre la DANA en Les Corts Valencianes. Es su primera comparecencia pública ocho días después de anunciar su dimisión. Lo hace a petición propia.

Precisamente, se acaban de conocer nuevos datos sobre el fatídico día. Ahora sabemos que Mazón fue avisado, que sabía lo que estaba ocurriendo. La consellera Salomé Pradas, según confirma su entorno, llamó a Mazón a las 17:37 horas. Le dice que la gente está en los tejados de Utiel y la UME no puede entrar al pueblo, pero él no se movió de El Ventorro. Pradas volvió a llamar para avisarle de que la presa de Forata corría peligro, que la situación era cada vez más crítica, pero Mazón tampoco reaccionó. Es por lo que la alerta se lanza ya cuando han muerto muchas personas.

Juicio al fiscal general

Este martes, el Tribunal Supremo reanuda el juicio al fiscal general del Estado. Durante esta jornada, declaran cinco testigos, entre los que se encuentran el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, o el periodista que desveló el correo con la confesión de dos delitos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Incendio Castellón

Un incendio industrial mantiene en vilo a localidad de Almassora, en Castellón. Los Bomberos continúan con los trabajos de extinción, ya que una cámara frigorífica se ha visto totamente afectada, y otras dos de manera parcial en el interior de las instalaciones de una empresa del sector citrícola. No se ha tenido que lamentar víctimas.

