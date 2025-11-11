Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, martes 11 de noviembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 11 de noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 11 de noviembre de 2025 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La comparecencia de Mazón en la comisión de investigación de la DANA, el juicio al fiscal general del Estado, o el incendio en Castellón, entre las noticias que marcan la jornada de hoy martes 11 de noviembre de 2025.

Comisión de investigación de la DANA

Carlos Mazón comparece este martes en la comisión de investigación sobre la DANA en Les Corts Valencianes. Es su primera comparecencia pública ocho días después de anunciar su dimisión. Lo hace a petición propia.

Precisamente, se acaban de conocer nuevos datos sobre el fatídico día. Ahora sabemos que Mazón fue avisado, que sabía lo que estaba ocurriendo. La consellera Salomé Pradas, según confirma su entorno, llamó a Mazón a las 17:37 horas. Le dice que la gente está en los tejados de Utiel y la UME no puede entrar al pueblo, pero él no se movió de El Ventorro. Pradas volvió a llamar para avisarle de que la presa de Forata corría peligro, que la situación era cada vez más crítica, pero Mazón tampoco reaccionó. Es por lo que la alerta se lanza ya cuando han muerto muchas personas.

Juicio al fiscal general

Este martes, el Tribunal Supremo reanuda el juicio al fiscal general del Estado. Durante esta jornada, declaran cinco testigos, entre los que se encuentran el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, o el periodista que desveló el correo con la confesión de dos delitos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Incendio Castellón

Un incendio industrial mantiene en vilo a localidad de Almassora, en Castellón. Los Bomberos continúan con los trabajos de extinción, ya que una cámara frigorífica se ha visto totamente afectada, y otras dos de manera parcial en el interior de las instalaciones de una empresa del sector citrícola. No se ha tenido que lamentar víctimas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Efemérides de hoy 11 de noviembre de 2024: ¿Qué pasó el 11 de noviembre?

Efemérides de hoy 11 de noviembre de 2024: Reina Sofía inaugura el acceso de mujeres a la iglesias de la Cartuja Aula Dei de Zaragoza

Publicidad

Sociedad

Maribel Villaplana.

Maribel Vilaplana asegura que Mazón recibió "infinidad de llamadas" para que estuviera en un sitio "al que parecía que no quería ir"

Un bombero apagando el fuego de un camión

Cortada la AP-7 en ambos sentidos a la altura de L'Aldea, en Tarragona, por un accidente con tres camiones implicados

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 11 de noviembre de 2025

Incendio en Castellón
Incendio

Un pavoroso incendio devora varias cámaras frigoríficas en una nave industrial de productos cítricos de Almassora

Efemérides de hoy 11 de noviembre de 2024: Reina Sofía inaugura el acceso de mujeres a la iglesias de la Cartuja Aula Dei de Zaragoza
Efemérides

Efemérides de hoy 11 de noviembre de 2024: ¿Qué pasó el 11 de noviembre?

Toalla de baño
GÉRMENES

Una bióloga revela cada cuánto hay que lavar las toallas para evitar bacterias y hongos

La especialista en microbiología explica la frecuencia y las condiciones adecuadas del lavado para impedir que acumulen humedad y microorganismos que pueden afectar a la salud de las personas.

Lugar precintado por la policía nacional donde el sábado se atrincheró un hombre en Isla Mayor (Sevilla)
Narcotráfico

Continúa la investigación por el tiroteo en Isla Mayor: más de 4 toneladas de hachís y dos vehículos robados durante la operación policial

Este lunes continúa el operativo para tratar de identificar y detener a los autores de los disparos que dejaron el sábado a un policía gravemente herido.

Operación antidroga en Toledo

Un vecino de El Casar de Escalona tras la operación antidroga que acabó en tiroteo: "Son cosas que esperas que puedan pasar en este pueblo"

Coche de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria

Atropella a una niña y se da a la fuga en Gran Canaria

Accidente Segovia

Mueren dos personas tras colisionar con un camión cisterna en Encinillas, Segovia

Publicidad