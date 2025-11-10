Cayetano Rivera sale ileso tras chocar su coche contra una palmera en Alcalá de Guadaíra, Sevilla

El torero Cayetano Rivera ha salido ileso después de sufrir un accidente de tráfico en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra. El suceso ocurrió durante la pasada noche, cuando el vehículo en el que viajaba impactó contra una palmera situada en una rotonda del municipio, según confirmaron fuentes municipales.

El accidente tuvo lugar cerca de la urbanización Sevilla Golf, próxima a Montequinto. Tras el impacto, el coche quedó atrapado entre las palmeras de la rotonda. Los bomberos de Alcalá de Guadaíra acudieron al lugar para liberar el vehículo, según informaron en sus redes sociales.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni daños personales, y el propio Cayetano Rivera salió por su propio pie del automóvil. Las autoridades locales han señalado que se investigan las causas del siniestro, aunque todo apunta a que se trató de una pérdida de control del vehículo. El torero, hijo de Paquirri y hermano de Francisco Rivera, no necesitó asistencia médica y se encuentra en buen estado.