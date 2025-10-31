Noticias de hoy, viernes 31 de octubre de 2025

Las reacciones a la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el 'caso Koldo', la celebración de Halloween y la llegada del Día de Todos los Santos, entre las noticias que marcan la jornada hoy, viernes 31 de octubre de 2025.

Comisión Senado

La comisión fue una batalla campal a golpe de broncas. El interrogatorio en el Senado a Sánchez solo deja que cobró en efectivo del PSOE y que ahora, para él, su relación con Koldo ha sido anecdótica. Tras cinco horas de tensión Sánchez cree que ha esquivado el golpe.

DANA

Mazón dice que se siente "concernido" por esos gritos del funeral. Parecía que abría la puerta a dimitir pero su entorno rebaja el asunto. El lunes declara como testigo la periodista que le acompañó en El Ventorro. Salomé Pradas, la exconsejera investigada, le pide que diga toda la verdad sobre lo que ocurrió en esa comida.

Rey emérito

El rey emérito ya ha dejado Vitoria donde ha pasado un chequeo médico. Volverá a España coincidiendo con la publicación de sus polémicas memorias. En ellas, asegura que su hijo le dio la espalda por obligación y que sufrió por su insensibilidad. También cree que Letizia no contribuyó a la cohesión familiar. A Leonor, que hoy cumple 20 años, le dice que tenga compasión y bondad.

Corona británica

Ya no es el Príncipe Andrés. Ahora es Andrés Mountbatten Windsor. Su hermano, el rey Carlos III, le deja sin títulos ni privilegios. Además tiene que abandonar su residencia oficial para irse a un alojamiento privado. Es el castigo real tras las acusaciones por escándalos sexuales vinculadas al caso Epstein.

Halloween

Halloween en la Casa Blanca. Donald Trump y Melania también lo celebran. Han repartido dulces al grupo de niños que han acudido a la residencia presidencial. Aquí Halloween hace unos años ni existía. Teníamos unas tradiciones que se están perdiendo. Como la de limpiar o preparar, las lápidas de nuestros difuntos. Cambiar o llevar flores, rezar por ellos... En las últimas horas se está viralizando un vídeo sobre esta tradición... Es una llamada a los más jóvenes para que recuperen esta tradición, este gesto de amor a los que quisimos y seguimos queriendo aunque no estén con nosotros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.