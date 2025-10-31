Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

NOTICIAS HOY

Noticias de hoy, viernes 31 de octubre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 31 de octubre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy, viernes 31 de octubre de 2025

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Las reacciones a la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el 'caso Koldo', la celebración de Halloween y la llegada del Día de Todos los Santos, entre las noticias que marcan la jornada hoy, viernes 31 de octubre de 2025.

Comisión Senado

La comisión fue una batalla campal a golpe de broncas. El interrogatorio en el Senado a Sánchez solo deja que cobró en efectivo del PSOE y que ahora, para él, su relación con Koldo ha sido anecdótica. Tras cinco horas de tensión Sánchez cree que ha esquivado el golpe.

DANA

Mazón dice que se siente "concernido" por esos gritos del funeral. Parecía que abría la puerta a dimitir pero su entorno rebaja el asunto. El lunes declara como testigo la periodista que le acompañó en El Ventorro. Salomé Pradas, la exconsejera investigada, le pide que diga toda la verdad sobre lo que ocurrió en esa comida.

Rey emérito

El rey emérito ya ha dejado Vitoria donde ha pasado un chequeo médico. Volverá a España coincidiendo con la publicación de sus polémicas memorias. En ellas, asegura que su hijo le dio la espalda por obligación y que sufrió por su insensibilidad. También cree que Letizia no contribuyó a la cohesión familiar. A Leonor, que hoy cumple 20 años, le dice que tenga compasión y bondad.

Corona británica

Ya no es el Príncipe Andrés. Ahora es Andrés Mountbatten Windsor. Su hermano, el rey Carlos III, le deja sin títulos ni privilegios. Además tiene que abandonar su residencia oficial para irse a un alojamiento privado. Es el castigo real tras las acusaciones por escándalos sexuales vinculadas al caso Epstein.

Halloween

Halloween en la Casa Blanca. Donald Trump y Melania también lo celebran. Han repartido dulces al grupo de niños que han acudido a la residencia presidencial. Aquí Halloween hace unos años ni existía. Teníamos unas tradiciones que se están perdiendo. Como la de limpiar o preparar, las lápidas de nuestros difuntos. Cambiar o llevar flores, rezar por ellos... En las últimas horas se está viralizando un vídeo sobre esta tradición... Es una llamada a los más jóvenes para que recuperen esta tradición, este gesto de amor a los que quisimos y seguimos queriendo aunque no estén con nosotros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Efemérides de hoy 31 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 31 de octubre?

Efemérides de hoy 31 de octubre de 2025: Dilma Rousseff gana las elecciones a la presidencia de Brasil

Publicidad

Sociedad

Una joven de 24 años, en estado grave tras caer de una bicicleta en el túnel de Santa María de la Cabeza en Madrid

Una joven de 24 años, en estado grave tras caer de una bicicleta en el túnel de Santa María de la Cabeza en Madrid

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy, viernes 31 de octubre de 2025

Todos los santos

La tradición del Día de Todos los Santos lucha por mantenerse viva entre las nuevas generaciones

Efemérides de hoy 31 de octubre de 2025: Dilma Rousseff gana las elecciones a la presidencia de Brasil
Efemérides

Efemérides de hoy 31 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 31 de octubre?

Colillas de cigarrillos
Lista Forbes

La colilla del millón y medio de euros: un coruñés lucha por ser reconocido hijo de un millonario de la lista Forbes

Juicio por el triple asesinato de los hermanos de Morata de Tajuña
Madrid

Un jurado popular declara culpable a Dilawar Hussein del triple crimen de Morata de Tajuña (Madrid)

Se le acusa de matar a tres hermanos septuagenarios "con extrema violencia" y con la única atenuante de alteración psíquica que afectaba de forma leve a sus capacidades.

Condenado a 2 años por tuits contra una familia de Canet (Barcelona) que pidió más castellano
Castellano

Condenado a dos años de prisión por tuitear contra la familia de Canet que pedía más castellano en las aulas

La Audiencia de Barcelona condena a dos años de prisión, multa de 1980 euros y 7.500 euros de indemnización a uno de los tres hombres juzgados por delito contra la integridad moral y delito de odio.

Un aula de colegio vacía

Investigan un posible caso de acoso escolar en un colegio de Baiona: la víctima sería un alumno de 13 años

Vehículos de la Policía Municipal de Pamplona

La nueva manada de Pamplona asaltó a la joven cuando volvía de fiesta: la violaron y la dejaron semiinconsciente tras robarle el móvil y el bolso

La reina con la hija de Ana Coll

El mensaje de la reina a Ana Coll, que perdió a su marido e hijo en la DANA: "Me dijo que me cuidara yo y que cuidara a mi hija"

Publicidad