La durísima respuesta de Antonio del Castillo a Pedro Sánchez por la prisión permanente revisable: "No eres más tonto porque no puedes"

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado que la prisión permanente revisable está "en vigor" y sin embargo "no ha evitado desgraciadamente este cruel asesinato". Además, ha indicado que la posición del Gobierno socialista será no derogar esta medida hasta no conocer la posición del Tribunal Constitucional y ha avanzado que el Consejo de Ministros planteará medidas de mejora para la seguridad de las mujeres en defensa de sus libertades.

Han sido sus palabras opinando sobre la eficacia de la prisión permanente revisable las que han levantado ampollas, y ante las que ha reaccionado, entre otros, el padre de Marta del Castillo. Antonio del Castillo ha respondido al presidente del Gobierno a través de Twitter y lo ha hecho con un mensaje duro y contundente que comienza con: "No eres más tonto porque no puedes". "Acaso un semáforo o un paso de cebra evita un atropello. Estas muertes nunca podrán evitarse, pero si dejáis a los asesinos sueltos, el porcentaje que se repitan estos hechos se disparan", añade.