Las duras palabras del hijo de Pelicot: "Era mi padre, pero hoy es un monstruo"

Una pesadilla de cuatro años. Es lo que han tenido que vivir tanto Gisèle como sus hijos a raíz de que saliesen a la luz las atrocidades cometidas por Dominique Pelicot, a día de hoy conocido como uno de los peores agresores sexuales de Francia.

David Pelicot, hijo mayor de Gisèle y Dominique, ha manifestado su pena en unas declaraciones a la cadena británica Sky News, donde ha hablado de lo que ha sufrido en los últimos años y ha mostrado que ya no puede ver a Dominique como su padre: "hoy es un monstruo".

Gisèle, en medio de un juicio por violación masiva y continuada a manos de su marido, traspasó fronteras a causa de renunciar a su derecho al anonimato y manifestar que "la vergüenza debe cambiar de bando". Dominique Pelicot reconoció haber drogado y violado a su mujer entre 2011 y 2020, invitando a decenas de hombres a su casa en el sur de Francia para hacer lo mismo.

Cuando Gisèle abrió los ojos

Dominique abría la puerta de su casa a desconocidos y los guiaba hasta su esposa, a la cual sedaba cada noche y grababa mientras abusaban de ella. Fueron tantas noches inconsciente que Gisèle apenas podía mantenerse en pie, pero no conocía el terror que había detrás. Fue en 2020 al descubrir a Dominique grabando bajo las faldas de mujeres en un supermercado local cuando saltaron las alarmas, y por casualidad salió todo a la luz.

A pesar de todas las noches sin dormir, fue en ese momento cuando Gisèle descubrió su pesadilla. Reunió el valor para contárselo a sus hijos, y el mayor indicaba a la emisora que lo vivió como "un momento que quedará grabado en mi memoria para siempre". Su madre le llamó por teléfono y le pidió que fuera a un lugar tranquilo donde pudiera estar solo, y entonces le explicó que había sido violada repetidamente.

Las duras declaraciones del hijo mayor

"Lo que me contó fue como un tsunami", recordó David, de 50 años, para después "sentir náuseas que iban en aumento". "Cuando colgué el teléfono, sentí como si el suelo se hundiera bajo mis pies, fui al baño y vomité", agregó. "El momento en que nos dijeron que había sido abusada por más de 50 hombres fue muy duro de escuchar, porque este hombre, Dominique Pelicot, era el pilar de la familia", continuó David.

"Me había enseñado a respetar a las mujeres, así que cuando supe lo que le había hecho a nuestra madre, siendo el hijo mayor, me llené de ira y de total incomprensión", agregó. Antes de que empezase el juicio contra su padre, éste le envió una carta. "Lo primero que me pregunté fue: ¿Por qué me escribe? ¿Para disculparse? ¿Para pedir perdón? ¿O para intentar manipularme?. Así que leí su carta con atención, pero, sinceramente, la rompí y la tiré a la basura. Personalmente, nunca lo perdonaré.", admitió.

Caroline, convencida de que su padre también abusó de ella

En diciembre, Dominique Pelicot fue condenado a 20 años de cárcel tras admitir las criminales violaciones. En el último juicio, Caroline, hija de Dominique y Gisèle Pelicot, se mostró hundida en dolor y rabia contra su padre, a quien también denunció por abusos sexuales y gritaba desde el otro lado de la sala: "nunca iré a verte. Nunca. Morirás solo como un perro". Estas fueron las últimas palabras públicas que intercambiaron. Aunque el padre negó haber abusado de su hija, encontraron fotos suyas durmiendo semidesnuda en el ordenador del acusado.

