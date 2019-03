Dudas entre los usuarios por el copago sanitario

Cuenta atrás para el copago. Apenas tres días para llevarlo a la práctica y las farmacias son un hervidero de dudas y preguntas.

Los más desorientados son los pensionistas, como Carmen y su marido que toman más de 15 pastillas al día: "Sabemos que a partir de ahora pagaremos un tope de 8 euros. El resto no lo devolverán, pero la duda es cúando", dicen.



Los jubilados con pensión no contributiva no tendrá que pagar nada. Si la pensión es es superior a 18.000 euros se abonará hasta un máximo de 8 euros al mes. Si supera los 18000, pagará 18 euros al mes como máximo.

Si paga más de lo debido, en un plazo de 3 a 6 meses se le reembolsará en la cuenta corriente donde cobra la pensión. En cuanto a los trabajadores activos, si su renta está entre los 18.000 y los 100.000 euros aportará el 50 del coste del fármaco.

Los paradas que no reciben ninguna prestación por desempleo no pagarán. Tampoco pagarán los afectados por síndrome tóxico, los que siguen un tratamiento por accidente o los discapacitados.



Para que el farmacéutico sepa que cantidad tenemos que pagar, las recetas llevarán asignados unos códigos que identifican la renta de cada uno.