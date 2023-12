Dos trenes con unos 200 pasajeros chocan en El Chorro, Málaga

Dos trenes chocaron este sábado en los túneles del Chorro, en el municipio malagueño de Álora, obligando a desalojar a 200 personas. El suceso tuvo lugar pasadas las 22.30 horas en un momento en que había un tren parado y otro accedía en sentido contrario al apeadero.

Se baraja la posibilidad de que uno de los trenes descarrilara parcialmente y "rozado" al convoy de la otra vía. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga se trasladaron hasta la zona.

Uno de los convoyes sufrió una fuga de gasóleo, según fuentes del Consorcio de Bomberos de Málaga. Renfe informó en el momento de que los afectados iban a ser trasladados en otro tren hasta la estación María Zambrano de Málaga, donde pudieron continuar su viaje por carretera en autocares que habilitó la compañía ferroviaria con destino a Sevilla y las paradas intermedias.

Hasta el lugar del accidente, además de los bomberos del Consorcio de Málaga, se trasladaron efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil y la Policía Local de Álora.

Por su parte, el 112 coordinó la respuesta de emergencias por el accidente. El 061 envió dos ambulancias por si eran precisos traslados y la Cruz Roja ha mandado una ambulancia de apoyo que tampoco ha sido necesario utilizar.

Críticas del PP

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado la "negligencia temeraria" del Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, con la gestión de los servicios ferroviarios y ha pedido explicaciones "urgentes" al ministro de Transportes, Óscar Puente.

"No se puede poner en riesgo la vida de cientos, miles de personas, de la forma en que se está haciendo. No hay prácticamente ningún día en el que no tengamos alguna incidencia, avería, descarrilamiento, cancelaciones técnicas de los servicios de Cercanías, de Media Distancia y de AVE, y todo se debe a la dejadez y abandono del Gobierno, que no se toma en serio su responsabilidad", ha manifestado en un comunicado Carmona.

"El problema es gravísimo y el PP va a llevar este asunto al Congreso de los Diputados y a todas las instituciones hasta que el PSOE empiece a tomarse la gestión de los ferrocarriles como lo que es, algo muy serio", ha concluido.